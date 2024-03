Palestra sobre finanças para empresários dos bairros Fátima e Califórnia; dia 26 de março

Com o objetivo de reunir os empreendedores que atuam nos bairros de Fátima e Califórnia e orientá-los para melhor desenvolver seus negócios, o projeto Crescer será relançado. Estará presente o consultor do Sebrae e especialista em finanças e planejamento, Ricardo Almeida. Ele abordará o tema “Desvendando os Segredos: Onde Está Escondido o Lucro da Sua Empresa?”, no próximo dia 26 de março, às 19 horas, na Casa de Lió, no bairro de Fátima.

Ricardo é contador, especialista em Gestão Pública, já impactou mais de 600 empresas com sua consultoria financeira. Com mais de 19 anos de expertise na área, realizou diagnósticos precisos e desenvolveu Planos de Desenvolvimento Empresarial para 50 indústrias.

Na palestra “Onde Está Escondido o Lucro da Sua Empresa?”, será discutido de maneira interativa como identificar os principais problemas financeiros e quais estratégias adotar para resolvê-los. Tudo para promover um ambiente propício para a troca de ideias e aprendizado mútuo.

Troca de experiências

O projeto Crescer já acontece no bairro São Caetano com a participação de empreendedores de vários segmentos, com experiências diversas. O objetivo é que possam fortalecer seus negócios, fazer networking de qualidade, a partir da conexão com outros empresários, para estabelecer parcerias e compartilhar experiências.

“A ideia inicial é entender as necessidades de cada empreendimento, e, através de palestras, oficinas e workshops, os empresários terão a oportunidade construir soluções específicas para o seu negócio”, declarou o consultor do projeto, Valdemir Souza.

A realização é da Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, ACI, CDL, Sindicom e Sebrae.