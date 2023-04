Pancadinha propõe ingressos para autistas em espaços de cultura e esporte

O deputado estadual Pancadinha (SD) propôs a cessão gratuita de ingressos à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em praças esportivas, de cultura e lazer de todo o Estado. A gratuidade será estendida aos pais, cuidadores e/ou responsáveis pelo portador de Tea. Em projeto de lei que apresentou na Assembleia Legislativa, ele alegou que uma das dificuldades enfrentadas por autistas é a falta de locais apropriados para a interação social, uma vez que elas possuem hipersensibilidade a ruídos produzidos em locais públicos.

O parlamentar considera que ações para a inclusão e interação de pessoas com TEA são de suma importância no processo de socialização. “É cientificamente comprovado que o esporte pode ajudar na redução da gravidade dos sinais e até mesmo no tratamento”, lembrou. E uma oportunidade de promover essa inclusão “são os eventos realizados com aplicação da penalidade de perda de renda e público, nos casos determinados pela Justiça Desportiva”.

Nesses casos, explicou, os jogos ocorrem normalmente, mas sem a presença das torcidas, o que diminui drasticamente os ruídos advindos das arquibancadas. “Assim, seria possível aproveitar a situação de penalidade para promover inclusão social”, permitindo que, nesses jogos, as pessoas com TEA e seus acompanhantes possam entrar nos estádios “e aproveitar a emoção de assistir ao vivo, sem que isso implicasse na violação à penalidade aplicada, visto que o público seria absolutamente restrito”.