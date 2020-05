Pandemia do Coronavírus já matou 5 pessoas em Ilhéus

Um homem de 49 anos de idade não resistiu às consequências do Coronavirus e veio a óbito na última quinta-feira, 30, elevando para cinco o número de vítimas no município por causa da doença. A informação está no último boletim de hoje, 1, da secretaria estadual de Saúde.

O homem começou a sentir os primeiros sintomas provocados pelo vírus no dia 14 do mês passado, em Ilhéus, onde morava. Sua morte, porém, aconteceu em um hospital público de Salvador. Ainda em Ilhéus, 2017 pessoas foram infectadas até agora pelo Coronavírus.

COARACI

Também neste feriado de 1o de maio, foi notificada a primeira morte pelo Coronavírus em Coaraci, cidade próxima a Ilhéus e Itabuna. Trata-se de uma mulher de 53 anos, como informou a secretaria estadual de Saúde

Inicialmente, a paciente foi levada para o hospital Costa do Cacau para submeter-se a uma cirurgia. Lá, ela apresentou problemas respiratórios e logo foi transferida para o hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, onde ocorreu o óbito.