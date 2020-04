Pandemia e ambiguidade: algumas reflexões

Quando a presente pandemia acabar, retrospectivamente, será possível se fazer uma análise das diferentes estratégias de enfrentamento e dos diferentes impactos provocados pela mesma. E lições poderão ser aprendidas para quando a próxima vier.

Poderia-se se dizer que, de uma perspectiva geopolítica e geoeconômica, a presente pandemia representa um momento de inflexão histórica, em que a hegemonia passa do Ocidente para o Oriente e dos Estados Unidos para a China como Estado hegemônico. Assim visto, se poderia afirmar que a hegemonia norteamericana se consolidou a partir do final da Primeira Guerra Mundial e da Gripe Espanhola e se encerraria com a pandemia da Covid-19, provocada pelo Novo Coronovírus. Ainda que seja cedo para essa afirmação, não parece de todo improvável. E com isso, se estaria diante de novos arranjos políticos e se abiria uma nova era.

Com relação a atual emergência sanitária, algumas reflexões já são possíveis de serem realizadas: alguns países lograram fazer frente à pandemia com relativo sucesso, como a China, Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan, Nova Zelândia e Alemanha, entre outros. Já outros não tiveram esse sucesso. A rigor, entre a estratégia de eliminação do vírus e a de sua contenção, os países que optaram pela eliminação se saíram melhor, como China e Nova Zelândia, por exemplo.

No caso da Itália, Espanha, França, Reino Unido e, especialmente, dos Estados Unidos, pesou a subestimação inicial e uma ação demasiado tardia para fazer o enfrentamento, que levou à tomada de decisões de enfrentamento tardias, agravada por uma situação de despreparo em termos de infra-estrutura hospitalar, respiradores, equipamentos de proteção para as equipes hospitalares, medicamentos, testes, entre outros materiais, além de profissionais treinados.

Este agravante revela uma das vulnerabilidades da globalização, posto que numa emergência como essa, os países se descobriram dependentes e vulneráveis. Descobriram tardiamente que não havia segurança sanitária. Os países não estavam capacitados para fazer frente ao problema sem depender das cadeias produtivas e essas, estando em parte colapsadas e sem condições em atender em tempo hábil às demandas. E o mundo “civilizado” assistiu estupecfato cenas de pirataria e de abandono de parceiros em momento de necessidade. No futuro pós-pandemia, a implementação de políticas de segurança em termos de saúde, além de alimentação e da própria segurança, por exemplo, entrarão na ordem do dia. Não mais será possível ficar à mercê das circunstâncias. Os países que pretenderem futuro cuidarão da questão da soberania e da segurança nas áreas estratégicas e saúde será uma delas. Em resumo, precisarão construir um projeto de médio e longo prazo no cenário pós-pandemia. A realidade dos sete anos de “vacas gordas” e outros sete de “vacas magras” da narrativa de José do Egito do Antigo Testamento continua vigente, mas não apenas na área alimentar. E quanto às pragas, é possível que também continuem reais.

No tocante à pandemia, o Brasil assistiu por diferentes telas e à distância as tragédias vivenciadas por Itália e Espanha. Assistiu com semanas de antecedência as medidas tomadas e os resultados. Em função disso, assumiu o isolamento social. O desejado “achatamento da curva” aconteceu na maioria das grandes cidades onde foi implementado. Se hoje assistimos os impactos dolorosos de cidades como Manaus, por exemplo, será preciso avaliar como foram implementadas as medidas de isolamento nesssa cidade. Contudo, paradoxalmente, o sucesso do isolamento social em grande parte das cidades se tornou o seu calcanhar de Aquiles e é, em decorrência, o isolamento que preveniu a tragédia acaba sendo combatido pelos negacionistas e por aqueles que acreditam que a doença está sendo superestimada e que se deveria relaxar essas medidas.

Neste ponto, o caso brasileiro merece uma atenção especial, pois se trata de uma realidade marcada pela ambiguidade. Enquanto o Ministério da Saúde, até a exoneração do Ministro da Saúde, Luis Mandeta, pelo menos, Governadores e prefeitos recomendaram o isolamento, atendendo orientação da Organização Mundial da Saúde – OMS, a sua presidência, especialmente na figura do próprio presidente, em nome da economia e dos empregos, conclamava para a rua, para o retorno à “normalidadade”, apostando na dicotomia saúde versus economia, como se isso fosse possível. Veja-se, a propósito, o ilustrativo caso de Milão, que não podia parar, mas foi parado à revelia e com um alto custo em termos de vidas e econômico e por período de tempo mais longo.

Essa ambiguidade também teve lugar nos Estados Unidos em que seu presidente, Donald Trump, por razões equivalentes, também minimizou o problema e, quando reagiu, já era demasiado tarde. O Reino Unido do primeiro-ministro Boris Jhonson, inicialmente, apostou em não fazer nada contra o vírus, visando obter o que se denomina “imunização de rebanho”. Contudo, quando um estudo estimou o montande de mortos decorrente dessa estratégia, recuou e passou a recomendar o isolamento.

O dilema economia versus saúde é aparente, pois não haverá “normalidade” sem superação efetiva do problema, seja com medicamentos que mitiguem o risco de morte, seja com alguma vacina. Insistir na “normalidade” sem isso será condenar muitos à doença e à morte e, como revelaram alguns episódios de empresas que não aderiram ao isolamento, a contaminação e a morte de funcionários tenderá a fechar as portas. Não haverá “normalidade” sem um horizonte de mitigação desse risco. Esta pré-condição poderá levar semanas e até meses. Sem ela, até se conseguir chegar ao que se denomina “imunização de rebanho”, com pelo menos 60 a 70% das pessoas com anticorpos do vírus, não será possível. Sendo assim, ainda estamos longe dessa possibilidade.

Em cada lugar, autoridades, ouvindo especialistas, terão de encontrar o ponto de equilíbrio entre abrir e fechar até lograr a desejada liberação. Passado o pico, aos poucos, será necessário a adoção de retomada das atividades, mas com prudência e sensibidade para reduzir seus impactos negativos. A esse respeito, há uma tendência das entidades empresariais e empresas pressionarem pela volta à “normalidade”, alegando razões de economia e de emprego.

Como lidar com uma emergência sanitária numa situação marcada pela ambiguidade?

A falta de unidade entre discurso e ação parece fazer falta. No Ocidente, em especial nos Estados Unidos e no Brasil, o enfrentamento tem a marca da ambiguidade, com posições conflitantes, deixando a população confusa e desorientada.

Essa ambiguidade se manifesta na posição de políticos, líderes empresariais, cidadãos comuns e profissionais de todas as áreas. Vivemos mergulhados em um oceano de opiniões desencontradas, contraditórias, num cipoal de informações e de fakenews, que obstaculiza o discernimento e a tomada de decisões confiáveis e seguras. O Brasil, ainda que tenha se antecipado de forma razoável na adoção do isolamento, face a ambiguidade de seu presidente e equipe, mais as pressões de entidades e vozes que opinam pela volta rápida à “normalidade” corre o risco de perder o controle e ainda protagonizar um desastre humanitário.

Parece relevante não perder de vista que a pandemia começou com uma elite econômica que viajou ao exterior, de avião, mas que ao adoecer foi atendida nos hospitais privados. Contudo, ao avançar atinge as favelas, a periferia das cidades grandes e as pequenas cidades do interior do país, muitas desprovidas de leitos, de profissionais e de equipamentos para assistir aos surpreendidos pela doença. E a doença é mais avassaladora com os que são, do ponto de vista de saúde, mais vulneráveis: idosos e pordadores de outras doenças. Emblematicamente, a primeira vítima do país, uma senhora no Rio de Janeiro, empregada doméstica, foi contaminada por casal que voltou de viagem da Europa.

Na prática, parece que somos incapazes chegar a consenso e de seguir uma estratégia, superando essa situação de ambiguidade. Estados Unidos e especialmente o Brasil vivem esse drama. A China impôs o lockdown, o confinamento radical por mais de dois meses e conseguiu superar o problema. Mas a China tem uma estrutura de poder piramidal e as decisões são cumpridas. Os outros países do Este e Sudeste asiático tem tradições de disciplina e passaram também por outras pandemias nas últimas décadas e tem alguma experiência. Em razão disso, também parece não ser comparáveis à realidade brasileira. Já a Nova Zelândia, pequeno país insular, possui cultura ocidental, superou o problema. E poderá empreender com certa segurança à volta progressiva à “normalidade” e à vida econômica após quatro semanas de isolamento social, proibição de agloremações, fechamento de escolas e de lojas, incluindo o fechamento de fronteiras.

Nesse país, a propósito, houve unidade de comando. Não houve ambiguidades em termos de orientações. A primeira-ministra Jacinda Ardem, em pronunciamento no dia 23 de março comunicou lockdown, dando 48 horas de prazo para preparação. A partir do dia 25 se implementou nesse país as medidas excepcionais. Da primeira-ministra à população em geral se formou um consenso de enfrentamento, baseado nas recomendações de especialistas. Não houve titubeios. Houve coesão da situação e da oposição. E hoje o país não tem casos de transmissão comunitária. Superou o problema. Mesmo assim, no processo de retomada da “normalidade” não negligencia cuidados e não subestima.

Issto posto, onde estaria o diferencial entre Nova Zelância, de um lado, e Estados Unidos e Brasil, de outro? Uma hipótese que merece ser considerada está na confiança atribuída à Ciência, à pesquisa científica. Trump e Bolsonaro parecem não acreditar na Ciência verdadeiramente. Parecem mais propensos a acreditar em medicamentos e soluções milagrosas, rápidas, saídas de uma prateleira qualquer, e a qualquer tempo, que atendem por diferentes nomes, como a de um vermífugo, para lembrar solução do nosso ministro de Ciências, perdido e ausente, como se o país não precisasse de Ciência e de investimentos. Não há visão da perspectiva da Ciência, com suas exigências e tempos, mas uma visão na perspectiva do senso comum. Quando a liderança de um país não participa da perspectiva científica e parece conspirar contra as recomendações alicerçadas na própria Ciência, abre-se as porteiras para o obscurantismo e para a ambiguidade. E a população vivencia e sofre as contradições decorrentes. Não há possibilidade, numa época marcada pelo conhecimento, se conseguir consenso na população acerca de um problema de saúde à revelia da Ciência. Nos países em que os seus líderes fundamentaram suas estratégias e posições levando-a em consideração tiveram melhores condições de consolidar um consenso e passaram a ser seguidos e as medidas, adotadas.

—-

Agenor Gasparetto, Sociólogo