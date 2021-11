Panes em estações de água motivam encontro entre Coelba e Emasa

A última pane na rede que atende à estação de captação de água em Rio do Braço levou a Emasa a buscar esclarecimentos sobre medidas preventivas. Por isso, houve reunião nesta quinta-feira (11), entre representantes da Coelba e da concessionária. O presidente Raymundo Mendes Filho e o gerente técnico João Bitencourt conduziram o encontro.

Segundo a supervisora de Operações e Manutenção da Coelba em Itabuna, Jaqueline Brito, a empresa vem atuando na prevenção a incidentes. Mas ocorrem situações atípicas como no último dia 4, quando a queda de uma área afetou a linha de transmissão de energia.

“Há 15 dias justamente atuamos nesse trecho com ação preventiva. Temos redobrado essas ações que são nossa prioridade, mas acontecem situações intempestivas; foi isso que ocorreu”, relatou a supervisora de Operações.

Resultados em equipe

O gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt, destacou o trabalho da equipe da Coelba em localizar o ponto onde ocorreu o rompimento da rede elétrica e o tempo para reestabelecer o fornecimento da energia.

“O acesso a estação de Rio do Braço é difícil e debaixo de chuva fica ainda mais complicado. Porém, isso não foi empecilho, pois em pouco mais de seis horas a energia havia voltado; isso contribuiu para não comprometer o nosso sistema operacional”, lembrou Bitencourt.

O engenheiro e consultor de Relacionamento com Grandes Clientes, João Mateus Santos Dias, destacou que a realização dessa demanda contribuiu para solucionar o problema em um menor espaço de tempo. “O trabalho e comprometimento, além da expertise da equipe própria, faz a diferença na solução desses imprevistos”, garantiu Dias.

Para o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, esse alinhamento entre as duas empresas é de fundamental importância para todas as partes. “O bom relacionamento entre a Emasa e a Coelba só tende a somar e nosso consumidor termina beneficiado na ponta. Esta é a principal razão do nosso trabalho”, afirmou.

Representando a Coelba, também participaram do encontro o supervisor de Relacionamentos com Clientes, Paulo Roberto Vieira Santos, e Alisson Moreira, técnico especialista de Operação e Manutenção de Itabuna.