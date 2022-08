PARA VALDERICO JUNIOR, SUL DA BAHIA PODE ALCANÇAR 10% DO TURISMO ESTADUAL EM 4 ANOS

O candidato a deputado federal Valderico Junior (4466) afirmou que, em 4 anos, o litoral sul da Bahia pode subir de 6,2% para 10% das atividades turísticas desenvolvidas no estado. “É uma meta realista”, declarou, referindo-se ao período da próxima gestão estadual (2023-2026).

Segundo Valderico Junior, o turismo nos municípios do sul do estado recebe investimentos privados e é favorecido pelas belezas naturais da região, mas falta planejamento por parte do poder público.

“Vamos pegar o caso de Ilhéus. A cidade é categoria A no Mapa do Turismo do governo federal. Mas, isso é fruto de investimentos da iniciativa privada e das nossas belezas naturais”, exemplificou.

Para Valderico Junior, cidades como Ilhéus devem investir em infraestrutura básica e infraestrutura turística, aquela ligada diretamente ao segmento, como o patrimônio histórico, cultural e natural. “Olha as condições dos nossos prédios públicos. Nós vamos trazer recursos para recuperar e conservar esse patrimônio. É compromisso”, completou.

Outro exemplo citado pelo candidato é o da Estrada do Chocolate, trecho da BA-262 que liga Ilhéus e Uruçuca. “A gente tem que tirar o projeto da Estrada do Chocolate do papel”, concluiu.