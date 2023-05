Paralisação na rede municipal de ensino em Ilhéus

Na próxima quarta-feira (31/05), às 9h, haverá protesto na porta da Secretaria de Educação e na quinta-feira (01/06) acontecerá uma assembleia virtual da categoria no final da tarde em horário a ser confirmado e envio de link nos grupos.

A contraproposta do executivo, através da Secretaria de Gestão, prevê para os docentes o pagamento do piso salarial e correção do percentual de 10% (dez por cento) na tabela entre níveis; readequação da reserva técnica de 1/3 para 1/5 (contra o que está previsto em lei) e aumento de 30% do quantitativo de alunos por sala de aula. Aos não docentes a proposta é de reajuste de 5,77% (cinco, setenta e sete por cento), abaixo do índice de 8,9% do reajuste do salário mínimo.