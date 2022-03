Parcela do Bolsa Presença será paga no dia 10 de março

O governador Rui Costa anunciou durante o Papo Correria, transmitido na noite desta terça-feira (8), que os estudantes beneficiários do Bolsa Presença receberão o primeiro crédito do ano letivo de 2022 na próxima quinta-feira (10). Este ano, o Governo do Estado destinará cerca de R$ 675 milhões para o programa, que tem o objetivo de atender as famílias dos estudantes da rede estadual de ensino cadastradas no CadÚnico e em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

“São 301 mil famílias de baixa renda que vão receber. Os alunos que eventualmente não estejam cadastrados podem procurar a direção da escola para se cadastrar. Óbvio que precisa estar dentro do perfil de renda, mas você pode procurar informação na diretoria da sua escola ou no site da Secretaria da Educação (SEC)”, explicou Rui. O endereço é www.educacao.ba.gov.br

Para receber o benefício do Bolsa Presença, os pais ou responsáveis legais devem matricular e garantir a frequência regular dos estudantes nas escolas. As famílias recebem R$ 150 por mês e, a partir deste ano, será acrescido mais R$ 50 por aluno, a partir do segundo estudante admitido no programa.

Ainda sobre os programas estudantis, Rui lembrou que as inscrições para o Partiu Estágio vão até 14 de março. No total, 4.761 vagas estão sendo oferecidas, das quais 2.505 vagas são para a SEC. O Estado oferece bolsa de R$ 455, além do auxílio-transporte e 30 dias de recesso remunerado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do programa: www.programaestagio.saeb.ba. gov.br

Visita

No estúdio do Papo Correria, Rui recebeu o estudante Sandro Nascimento, aluno da rede estadual de Caculé, que foi aprovado em medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e viralizou nas redes sociais com um vídeo em que vai até a roça onde o pai trabalha para contar a notícia.

Durante o encontro com o governador, com a participação da família do jovem, Sandro falou sobre a trajetória de superação e relatou a rotina de estudos até alcançar a aprovação em medicina. “Eu espero que você possa estimular milhares de jovens a seguir o seu caminho”, declarou Rui.

Saúde

O governador começou o programa parabenizando as mulheres pelo dia e destacou a inauguração da Casa da Mulher e do Centro de Ensino e Pesquisa, localizados no bairro de Monte Serrat, na capital, nesta terça (8). As estruturas serão locais de ensino e pesquisa e pontos de acolhimento e cuidado para mulheres com algum tipo de câncer e que realizam tratamento no Hospital da Mulher, garantindo a continuidade do tratamento das pacientes residentes em municípios distantes acima de 100 quilômetros da capital. O governador lembrou que a ideia do local foi da primeira-dama do Estado, Aline Peixoto.

Rui anunciou também que ocorrerá em Salvador, de sexta (11) a domingo (13), a Feira Cidadã, evento gratuito que reúne serviços de saúde e cidadania, organizado pela Secretaria da Saúde (Sesab). O evento será realizado no Largo de Roma, em frente ao Hospital da Mulher, a partir das 8h. “O objetivo é zerar a fila de diagnóstico e de cirurgias eletivas no estado”, disse o governador,