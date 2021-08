Parceria amplia mix de produtos comercializados pelo Cesol Litoral Sul

O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul ampliou o mix de produtos comercializados na loja Empório do Litoral. Isso graças à parceria firmada com o grupo Povos da Mata.

Os produtos foram fornecidos pelo Centro de Agroecologia e Educação da Mata Atlântica (OCA), responsável pela estação orgânica da Rede Povos da Mata em Itabuna.

Entre os itens novos disponíveis estão arroz branco e integral, geleias, cachaça, azeite de licuri e licuri in natura, tempero e óleo de coco. Os produtos são orgânicos e estão à disposição no ponto de vendas da loja Empório do Litoral no Shopping Jequitibá, em Itabuna.

A iniciativa garante a diversificação de opções oferecidas aos clientes e amplia a atuação de empreendimentos em rede. Assim, reafirma o papel da economia solidária para os grupos socioprodutivos. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)