Parceria com HCOR fortalece boas práticas no manejo de Sepse, AVC e Infarto Agudo do Miocárdio

Por Cátia Gomes / Ascom Sesau

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Ilhéus, situada na Avenida Esperança, tem demonstrado avanços significativos na qualidade do atendimento a casos graves, como Sepse, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Esses resultados são fruto da parceria entre a gestão municipal e o Hospital do Coração (HCOR), que tem colaborado na implementação de protocolos assistenciais mais eficazes.

De acordo com Jairo Brandão, coordenador da UPA 24h de Ilhéus, os avanços são notáveis. O tempo médio para administração de antibióticos em casos de sepse, que antes era de 1.294 minutos, caiu para apenas 5 minutos. Já o tempo para a realização de um eletrocardiograma em pacientes com suspeita de infarto reduziu de 2 horas para 6 minutos. No atendimento a casos de AVC, o tempo médio passou de 23 para 21 minutos.

Essas melhorias refletem um trabalho contínuo de capacitação da equipe, aliado à adoção de protocolos eficientes. Além disso, dados coletados pelo HCOR e pela empresa de informática responsável pelo sistema da UPA confirmam uma redução expressiva no tempo médio de espera dos pacientes, que passou de uma hora e vinte minutos para apenas dezoito minutos.

Compromisso com a Qualidade

Os avanços foram percebidos ao longo do primeiro trimestre de 2025. Segundo Jairo Brandão, janeiro ainda registrava tempos elevados, mas os índices melhoraram em fevereiro e tiveram uma evolução significativa em março. Agora, o objetivo é manter ou aprimorar esses resultados.

A Secretaria de Saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, celebrou os números positivos. “Estamos muito felizes com os novos indicadores alcançados na UPA 24h. Esses resultados refletem o compromisso do Prefeito, Valderico Júnior em fortalecer os serviços de saúde. Quero parabenizar todos os servidores da UPA, pois essa conquista é fruto do empenho e dedicação de cada um. Sabemos que ainda há desafios, mas seguimos focados na melhoria contínua da assistência”, afirmou Sonilda.

Mais Eficiência e Segurança para a População

Para os moradores de Ilhéus, as melhorias no atendimento representam um avanço significativo na qualidade dos serviços de emergência. Dona Maria D’Ajuda, pensionista, elogiou as mudanças. “Antes, o atendimento não era muito bom, mas agora melhorou bastante. Está rápido, e os profissionais nos tratam com muito carinho.”

Daniela Santos, que buscou atendimento para o filho na unidade, também aprovou as melhorias. “Da última vez que estive aqui, demorou bastante. Hoje foi muito rápido, mil vezes melhor! Está excelente, maravilhoso. Espero que continue assim.”

A parceria entre a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o HCOR comprova que investimentos em qualificação profissional e padronização de processos são essenciais para garantir um atendimento ágil e eficiente na rede pública de urgência e emergência. A expectativa é de que os protocolos implementados continuem sendo aprimorados, proporcionando uma assistência cada vez mais qualificada para a população.