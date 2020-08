Parceria entre Amurc e Unime garante descontos para servidor público

Com o objetivo de facilitar o ingresso do servidor público municipal no ensino superior, a União Metropolitana de Educação (Unime) em Itabuna está com descontos de até 74% em mensalidades dos cursos de graduação, até 75% em pós-graduação. Além disso, o valor de R$ 59 nas matrículas. Desde 2011, estudantes de vários municípios são contemplados com a parceria firmada com a Associação dos Municípios da Região Cacaueira (Amurc).

Para ter acesso aos descontos, o aluno precisa entrar em contato com Gabriel Souza, consultor da Unime, pelo telefone: (73) 98146-1985, realizar a inscrição e ter acesso à prova online (referente ao vestibular 2020). Mais informações no site: <unime.edu.br>.

O beneficiário precisa ser funcionário público ou seu dependente, atuante em um dos municípios associados à Amurc, apresentar o contracheque e o documento de identidade na sede da Associação, localizada na rua Almirante Tamandaré, nº 405, centro, Itabuna. O desconto precisa ser atualizado a cada semestre, no período de renovação da matrícula.

Para o presidente da Amurc e prefeito de Firmino Alves, Lero Cunha, a partir dessa parceria, “o servidor tem a oportunidade de qualificação e o município ganha um profissional capacitado e atualizado para atender melhor aos serviços do Poder Público Municipal”.