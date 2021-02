Parceria entre Estado e Prefeitura de Itabuna viabiliza campo de futebol amador

A Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado estão viabilizando a reestruturação do Campo do Futebol Amador Municipal, no bairro Jardim Primavera, anexo ao Caic Jorge Amado. Para tanto, serão investidos recursos na ordem de R$ 300 mil, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), para atender a antiga reivindicação das lideranças e atletas do futebol.

O início das obras de revitalização do campo foi anunciado na manhã de quinta-feira (11), pelo diretor de Operações e Obras da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Marcos Andrade, e o vice-prefeito e secretário municipal de Esporte e Lazer, Enderson Guinho, que representou o prefeito Augusto Castro.

Acompanhados pelo secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier, pelo assessor Marcos Souza e por desportistas, o dirigente da Sudesb e o vice-prefeito fizeram uma visita ao local. As intervenções incluem a construção do alambrado, arquibancadas, conclusão do muro e recuperação do gramado.

“Esta é mais uma obra que integra as ações planejadas pelo Governo do Estado visando promover e incentivar o esporte amador em todas as regiões da Bahia. Neste contexto, Itabuna não poderia ficar de fora”, enfatizou Marcos Andrade. Ele disse ainda que a verba foi assegurada no orçamento da Setre por iniciativa do titular da pasta, secretário Davidson Magalhães.

“Espaço com mais dignidade”

O vice-prefeito Enderson Guinho adiantou que a conclusão das obras está prevista para o segundo semestre deste ano. Ele disse também que a Secretaria de Esporte e Lazer assumiu a responsabilidade pela manutenção e preservação do campo, além da poda das árvores que circundam o espaço. “Queremos resgatar e manter o incentivo aos atletas do esporte amador itabunense. Este é um compromisso do prefeito Augusto Castro”, frisou.

Para o presidente da Liga do Esporte Amador de Itabuna, Rosivaldo Bispo dos Santos, a reforma do campo atende a antigo anseio de todos os atletas e lideranças do futebol amador. Ele ressaltou que, com a revitalização, as agremiações terão um espaço com mais dignidade para a prática esportiva não somente na disputa de campeonatos, mas também para a realização de treinos. “Quem é apaixonado pelo futebol amador, sabe da importância da reforma deste campo para a comunidade itabunense”, disse.

Acompanhado do secretário Enderson Guinho, o diretor de Operações e Obras da Sudesb, Marcos Andrade, também visitou as instalações do Estádio Luiz Viana Filho (Itabunão), que é alvo de um projeto de reforma e revitalização que o prefeito Augusto Castro vai apresentar à Sudesb, visando formalizar parceria com o Governo do Estado.