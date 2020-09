Parceria entre Gapa e Secretaria de Saúde garante testes para Covid-19

A designer de unhas Andriele Francisca Santos fez o teste rápido para covid-19 (IgM/IgG) na Creche Irmã Margarida, no bairro Maria Pinheiro. “Achei ótimo porque é difícil ter acesso a esse teste. Nos postos de saúde não tem”, declarou. Os 150 testes rápidos realizados na creche integraram uma ação do projeto ‘Mulheres Conectadas para Prevenção’, do Gapa de Itabuna.

No total, seis instituições da cidade serão beneficiadas com os 750 testes conseguidos pelo Gapa junto à Secretaria de Saúde. Além da Creche Irmã Margarida, do Lar Fabiano de Cristo e do Espaço Educativo Pe. Paulo Tonucci, que já foram atendidos, também participarão a Comunidade Filhos de Israel, Casa de Lió e Grupo Humanus.

O projeto

O projeto ‘Mulheres Conectadas para Prevenção’ está capacitando 50 mulheres, por meio de plataformas digital, sobre ISTs/HIV/AIDS. Depois, elas serão multiplicadoras das informações. Mas, de acordo com a presidente do Gapa, Marluce Muniz, o assunto coronavírus não poderia ficar de fora, já que tem preocupado tanto a população neste momento. “Além dos testes também teremos palestra virtual sobre a transmissão e prevenção da covid-19”, completou.