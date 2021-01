Parceria entre TVI e Band reconhece força da comunicação regional

Uma janela para amplo horizonte de comunicação foi aberta nesta quinta e sexta-feira (28 e 29 de janeiro), com a parceria entre a TV Itabuna (TVI) e a Rede Bandeirantes – Band, como é apresentada ao espectador. O novo projeto marca exatamente o aniversário de 16 anos do canal grapiúna, que surgiu de forma pioneira como TV a cabo.

A chegada aos televisores será aproximadamente dia 1º de fevereiro, pelo canal 11.1, em Itabuna, e 6.1, em Ilhéus. Na TV a cabo, é 36.2. Para mostrar o início deste trabalho conjunto, diretores do grupo vieram à região, de modo a atestar o quanto apostam na empreitada.

O Diretor Regional Norte/Nordeste da Band, o paraibano Augusto Correia Lima, destacou que a marcha com a TVI vem depois de terem procurado o melhor parceiro.

“Vocês são os melhores, fazem tv com excelência”, constatou. E citou a tônica de mostrar, daqui por diante, outra face do Nordeste – diferente daquele que só aparece em rede nacional através de notícias ruins.

“Precisamos mostrar o que o Nordeste tem de bom para o Brasil. Nós, nordestinos, somos muito discriminados no resto do país. Às vezes, a discriminação vem do desconhecimento de nossa terra de tantas belezas, de tantas riquezas! É uma oportunidade que Itabuna tem, Ilhéus tem de mostrar para o Brasil o que realmente nós somos. Esse é o objetivo do grupo Bandeirantes. Além de estar nas telinhas, queremos participar também”, assinalou ao Diário Bahia.

“É só o começo”

Apaixonado confesso pela comunicação, o fundador da TVI, Barbosa Filho, deixou clara a expectativa de crescimento com a parceria ora iniciada.

“A Band está chegando com o sinal, mas o estúdio é aqui na TVI e será o estúdio da Band também. Vamos produzir programas não só para a TVI, mas para a Band; futuramente, essa integração vai ser mais forte e vamos gerar daqui programas ao vivo pra a Band também. Então, é só o começo”, adiantou.

A Diretora de Expansão da Band na Bahia e Sergipe, Carla Politano (nascida em Itabuna e criada em Ilhéus), contou sobre os caminhos para defender o projeto agora concretizado.

“O slogan da Band é o olhar de quem acredita. Ainda mais por ser daqui, quando entrei na Band, quis ver como estaria esta região. Vim buscar esse encontro de forças aqui da região; acredito muito em todo o potencial que aqui tem, em tudo que está por vir”.

Em seguida, arrematou: “É uma alegria fazer parte desse projeto; contar com o profissionalismo de Barbosinha é fundamental pra que nosso olho possa enxergar todas as belezas mesmo e os bons negócios que estão por vir na região; para todos!”.

“Movimento no interior”

Já o Diretor de Expansão da TVI, Airton de Carvalho, manifestou-se sobre os planos para o canal seguir abraçando todas as novidades no tão dinâmico mundo da comunicação.

“Essa expansão Band provoca todo um movimento na comunicação do interior da Bahia, sobretudo com a busca das raízes, a cultura, o movimento, o sentimento da cidade. O propósito maior é gerar mais espaço sobre regionalidades”, definiu.

Por ora, virão o “Notícias Cidades” (em toda a Bahia, em paralelo ao portal Band Notícias); o aplicativo TVI Play, onde poderá ser assistida a série “O Síndico”, entre outras atrações com ampla divulgação pelas redes sociais. Além da futura investida no rádio, com podcasts e afins.

As palavras da Diretora de Programação, Ellen Prince, evocam o sentimento de pertencimento tão evidente nos itabunenses e naqueles que adotam a cidade para morar. “A TVI não é de Barbosa, não é minha, é de todos vocês”.

E acrescentou: “É uma grande responsabilidade, mas abraço com muito prazer essa missão de cuidar da programação; é isso que vai pra a casa das pessoas, anima o dia delas, entretém… é um trabalho que estamos desenvolvendo com muita dedicação”, afirmou, entusiasmada.

Reality nos planos

A confeiteira ilheense Nilma Bernazuck deverá apresentar, dentro de aproximados dois meses, um Reality Show regional de culinária – formato tão em alta no cenário nacional.

Ela sonha em poder mostrar na TVI/Band receitas de tantos anônimos íntimos da arte da gastronomia.

“Vai chegar como uma grande novidade na região”, afirmou, pouco antes do lançamento. Inclusive, estava preocupada em não dar spoiler (termo bem na moda, para mostrar algo revelado antes da hora). Leitores, fica entre nós, hein (risos)?

Apoios simbolizam abraços

Compareceram à sede da emissora variadas representações da sociedade, como médicos, advogados, empresários, jornalistas. É como se o itabunense desse um abraço simbólico em Barbosinha, como ele é carinhosamente chamado. Entre os presentes, os empreendedores Eduardo Fontes e Tarik Vervloet Fontes (pai e filho).

“Eu vejo com dupla felicidade: em primeiro lugar, por ser um trabalho de Barbosinha, por essa luta que ele tem tido a vida inteira, e essa parceria com a Bandeirantes”, disse Dr. Eduardo, que é também médico.

Por sua vez, Tarik completou: “A visão empreendedora dá um diferencial das pessoas comuns. Quanto mais riscos que corre, mais límpida é a água que o empreendedor bebe”.

O lançamento da parceria em Itabuna contou, ainda, com a presença de secretários municipais (de Governo, Júnior Brandão; de Relações Institucionais e Comunicação, Alcântara Pellegrini, mais o Coordenador de Comunicação, Afonso Dantas), do primeiro secretário da Câmara de Vereadores, Israel Cardoso (PTC).

Direto de Salvador, o prefeito Augusto Castro (PSD) parabenizou a aposta do grupo Bandeirantes em Itabuna, destacou a pujança da comunicação no município e colocou-se à disposição para, institucionalmente, apoiar a parceria TVI-Band.

Cerimonialista admirado em Itabuna e testemunha do crescimento da TVI, o jornalista Paulo Lima costuma dizer que é “uma TV com cheiro de jaca” (fruta típica sempre associada a esta cidade). Ele apresentou o evento e sublinhou a importância do começo da caminhada com a tão sólida Band.