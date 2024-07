Paróquia da Conceição representa Itabuna em encontro nacional de juventude em Minas

O Padre Adriano Fernandes e um grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, estarão representando Itabuna no 43º. Encontro Nacional de Juventude Mariana, que acontece no período de 18 a 21 deste mês em Belo Horizonte (MG).

Promovido pela Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de Belo Horizonte, nesse ano o encontro tem como tema “Maria, Modelo de Virtude e Santidade” e contará com a participação de jovens das diversas paróquias da arquidiocese mineira e também de outras regiões do país.

O encontro será aberto na quinta, 18 com a apresentação do programa e dos grupos participantes. Já na sexta-feira, Padre Adriano Fernandes integra a programação como um dos palestrantes. Ele vai destacar o tema: “as virtudes de Nossa Senhora”.

Na terça-feira à noite, após a “missa do envio” na matriz de Nossa Senhora da Conceição, o religioso itabunese adiantou um trecho do seu discurso para destacar que, entre as principais virtudes de Maria estão a humildade e a fé. “São muitas as virtudes da Virgem Santa e todas igualmente importantes, especialmente a caridade, mas essas duas são a base de todo o edifício espiritual”.

Sobre a participação cada vez maior dos jovens na igreja e em todos seus eventos, Adriano Fernandes resume numa frase: “eles são a força viva e esperançosa que atua na Igreja”.