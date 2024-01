Participantes do Mega Mutirão de Saúde têm óculos gratuitos

A Secretaria Municipal de Saúde deu início na manhã de segunda-feira, dia 29, à confirmação da medição das lentes e escolha da armação dos óculos que serão doados aos pacientes que passaram por consulta oftalmológica durante o Mega Mutirão de Saúde no ano passado.

Cerca de duas mil pessoas serão beneficiadas com esta ação, que segue até sexta-feira, dia 2, das 8 às 16h, no Centro de Cultura Adonias Filho. Os pacientes foram convocados por suas respectivas unidades de saúde da Rede de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, diariamente cerca de 400 pessoas serão atendidas no Centro de Cultura. “Estamos muito felizes porque chegamos à penúltima etapa deste Mega Mutirão de Saúde cumprindo mais uma promessa do prefeito Augusto Castro (PSD) que muito sensível não só disponibilizou a consulta oftalmológica como também a doação dos óculos completos”, afirmou.

Etapa

Nesta penúltima etapa do Mega Mutirão de Saúde os próprios pacientes fazem a escolha da armação. “Temos técnicos no local para avaliar se o modelo escolhido se adequa ao tipo de lente prescrita pelo oftalmologista. Se estiver tudo certo, encaminhamos para a confecção dos óculos”, informou a secretária Lívia Mendes Aguiar.

Moradora do bairro Pedro Jerônimo, a dona de casa Jurema da Lapa do Rosário mostrou-se muito feliz com a notícia de que os óculos indicados pelo médico lhe serão entregues. “Funcionários da Unidade de Saúde João Monteiro me informaram sobre essa novidade e fiquei muito feliz. Estava sem condições de comprar os óculos”, relatou.

O Mega Mutirão de Saúde e o programa foram idealizados pelo prefeito Augusto Castro. Na última fase, haverá um ato solene para a entrega dos óculos inteiramente gratuita.