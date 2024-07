Partido de Augusto Castro confirma: convenção será no “apagar das luzes”

O presidente do PSD em Itabuna, Alcântara Pellegrini, acaba de confirmar ao Diário Bahia que a convenção da sigla será dia 02 de agosto.

Marcado para 17h30min, ao lado da prefeitura, pode-se dizer que o evento será no “apagar das luzes”.

Ou, pegando a linguagem do futebol, nos 43 minutos do segundo tempo (risos).

Segundo Alcântara, estarão presentes o senador Otto Alencar, liderança-mor da sigla, e “amigos de infância”, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Já se sabe que há uma série de legendas congregadas em torno da reeleição do alcaide grapiúna.

Afora o PCdoB, já nas asas de Augusto desde o início, o PP deve arriar em volta do olho verde do prefeito. Afinal, foi recentemente anunciado desembarque do então pré-candidato Neto Badaró do navio chamado eleição municipal.

Quem mais vai dançar ao som do PSD? Bem, até tentei saber. Mas o presidente do diretório revelou apenas informações exclusivas sobre a convenção. Ok.

Vale lembrar que convenções serão de 20 de julho a 05 de agosto. Até lá, as peças rolam em alta voltagem no tabuleiro da articulação. Vamos às “apostas”.