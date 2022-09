“Partiu Estágio” convoca mais de três mil universitários nesta quarta

O Estado da Bahia convoca, nesta quarta-feira (14), 3.201 estudantes universitários pelo programa Partiu Estágio. O grupo está inscrito no Edital 002/2022, publicado em agosto deste ano, e deverá manter contato com o órgão indicado na convocação para apresentar documentação de 22 de setembro a 05 de outubro. Destaque para as áreas de Administração, Direito e Letras, com 35,8% dos selecionados. A lista completa poderá ser consultada no site institucional da Secretaria da Administração (Saeb), no endereço www.saeb.ba.gov.br.

Ao longo desta quarta-feira, o universitário receberá por e-mail todas as informações necessárias para a apresentação, como prazo, local e horário, além da lista de documentos exigidos em edital, endereço e telefone do local de estágio. É importante manter contato com o órgão indicado para obter orientações complementares para a apresentação. Além do e-mail de convocação, enviado para o endereço informado no ato da inscrição, o Estado realiza notificação via SMS e ligação telefônica.

Serão mais 3,2 mil estudantes universitários convocados nesta quarta-feira, conforme adianta o governador Rui Costa. “Tenho muito orgulho desta política pública que criamos para garantir oportunidade e renda para nossos jovens e suas famílias. Ao todo, só esse edital prevê quase seis mil vagas de estágio”, conta.

Áreas da maioria

Os universitários selecionados terão dez dias úteis para se apresentarem, a partir do dia 22 de setembro. Os convocados que por ventura não comparecem ao local de estágio dentro do prazo indicado poderão perder direito à vaga. Em caso de dúvidas, é possível manter contato com a coordenação do programa pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 3115-1714. Esta primeira convocação vai contemplar universitários de 110 cursos, que irão atuar em 55 órgãos públicos de 159 municípios, incluindo Salvador. As secretarias de Educação, Saúde e Justiça contam com 65,1% dos convocados.

“Se você se inscreveu no edital 002/2022 do Partiu Estágio, que publicamos em agosto, acesse a lista dos selecionados no site da Saeb e confira as informações enviadas por e-mail”, reforça o governador.

Do total de selecionados, 1.708 são em Salvador e outros 1.493 estão distribuídos pelo interior do estado, todos recebendo bolsa-estágio, auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais. O estágio possui duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o fim do seu curso. A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais.