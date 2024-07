Partiu Estágio: governo baiano convoca 1.150 estudantes

Um total de 1.150 universitários da capital, Região Metropolitana de Salvador e interior da Bahia foram convocados para o Partiu Estágio nesta segunda-feira (29/7). O programa, de iniciativa do governo estadual, oferece oportunidades de estágio a estudantes universitários de instituições com sede na Bahia. Esta é a 3ª convocação feita em 2024.

Em Salvador, estão sendo chamados 714 estudantes, enquanto que na RMS e no interior o total é de 436. Depois da capital, o maior número de convocados está em Feira de Santana e Vitória da Conquista, sendo a maioria dos universitários dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia. A relação completa dos selecionados está disponível no site da Secretaria da Administração (www.ba.gov.br/administracao), que também serão contatados via ligação e notificação do ba.gov.br.

No total, 55 órgãos serão contemplados com as contratações, com destaque para a Secretaria de Educação (SEC), com 379 convocados; a Secretaria de Saúde (Sesab), com 120; e a Polícia Civil, com 70. Os futuros estagiários devem entrar em contato com a unidade de Recursos Humanos do órgão onde irão atuar, através do e-mail ou telefone, entre os dias 01/8 e 14/8, para informações da forma de entrega da documentação.

Documentos – Os universitários convocados deverão apresentar os seguintes documentos:

• Comprovante de residência;

• Original e cópia da Carteira de Identidade;

• Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

• Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso;

• Declaração da Instituição de Ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de formação e sua natureza (presencial, semipresencial ou EAD);

• Comprovante de matrícula e frequência na Instituição de Ensino para cursos presenciais e semipresenciais;

• Comprovante de matrícula para cursos em EAD;

• Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público;

• Declaração fornecida pela Instituição de Ensino informando o percentual cursado pelo aluno;

• Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso;

• Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso;

• Comprovação de inscrição no CADÚNICO, se for o caso;

• Histórico escolar do Ensino Médio;

• Declaração da escola em que cursou o ensino médio, como bolsista integral, se for o caso.

Em caso de dúvida ou solicitação de informação sobre a apresentação e a entrega da documentação, o estudante deverá entrar em contato com o órgão para o qual foi selecionado. Aqueles que não se apresentarem dentro do período indicado poderão perder direito à vaga.

Fonte: Ascom/Saeb