Partiu Estágio: Governo do Estado convoca 3.255 estudantes

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nas redes sociais que 3.255 estudantes de Salvador, Região Metropolitana e interior da Bahia foram convocados para o Partiu Estágio, nesta quarta-feira (6). Esta é a primeira convocação feita com base no Edital de Abertura Nº 002/2024 (Saeb/SRH/DRH), o segundo lançado em 2024. A entrega de documentos deverá ocorrer entre os dias 11 e 26 de novembro.

Programa de iniciativa do governo estadual, o Partiu Estágio oferece possibilidade de estágio a estudantes matriculados em instituições de ensino superior que possuem sede na Bahia. Podem participar os universitários que já concluíram 50% ou mais da carga horária do curso de graduação. “São 3.255 oportunidades para quem busca iniciar a trajetória profissional”, publicou o governador.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm prioridade na seleção, bem como os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou estudaram com bolsa integral na rede privada. O Partiu Estágio prevê, ainda, 10% das vagas reservadas para estudantes com deficiência, conforme estabelece a Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

*Vagas e cursos*

Em Salvador estão sendo chamados 1.738 estudantes, sendo a cidade com mais vagas disponibilizadas neste edital. Em seguida tem-se Feira de Santana, com 258 convocações, e Vitória da Conquista com 153.

Já quanto aos cursos de graduação dos convocados, a maioria está fazendo faculdade de Administração, Direito e Pedagogia, mas há também oportunidades para outras áreas. Os chamamentos serão realizados pela Secretaria da Educação (SEC), Secretaria da Saúde (Sesab), Polícia Civil, entre outros órgãos do Estado.

*Documentos*

Os universitários convocados deverão entregar, entre os dias 11 e 26 de novembro, os seguintes documentos:

• Comprovante de residência;

• Original e cópia da Carteira de Identidade;

• Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

• Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso;

• Declaração da Instituição de Ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de formação e sua natureza (presencial, semipresencial ou EAD);

• Comprovante de matrícula e frequência na Instituição de Ensino para cursos presenciais e semipresenciais;

• Comprovante de matrícula para cursos em EAD;

• Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público;

• Declaração fornecida pela Instituição de Ensino informando o percentual cursado pelo aluno;

• Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso;

• Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso;

• Comprovação de inscrição no CADÚNICO, se for o caso;

• Histórico escolar do Ensino Médio;

• Declaração da escola em que cursou o ensino médio, como bolsista integral, se for o caso.

Em caso de dúvida ou solicitação de informação sobre a apresentação e a entrega da documentação, o estudante deverá entrar em contato com o órgão para o qual foi selecionado. Aqueles que não se apresentarem dentro do período indicado poderão perder direito à vaga.