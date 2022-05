Partiu Estágio lança nova convocação nesta quarta-feira

O Governo da Bahia publica nesta quarta-feira (4) nova convocação para o programa Partiu Estágio. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa nas redes sociais. Ao todo, serão chamados 1.312 estudantes universitários de 96 cursos diferentes, que deverão se apresentar no órgão público indicado a partir do dia 12 de maio. Esta é a segunda convocação para o Edital 001/2022 do programa e poderá ser consultada no site institucional da Secretaria da Administração (Saeb), no endereço www.saeb.ba.gov.br.

“Tenho muito orgulho desse programa, por onde já contratamos mais de 15 mil jovens para atuar na administração estadual. O Partiu Estágio é uma de nossas políticas públicas que garantem oportunidade e comida na mesa dos universitários e suas famílias. Só esse ano foram mais de 3,2 mil convocados”, escreveu o governador.

O grupo receberá por e-mail todas as informações necessárias para a apresentação, como local, data e horário, além da lista de documentos exigidos em edital, endereço e telefone do local de estágio. É importante que o universitário mantenha contato com o órgão indicado para obter orientações complementares para a entrega dos documentos. Além do e-mail de convocação, enviado para o endereço informado no ato da inscrição, o Estado notifica os universitários via SMS e ligação telefônica.

Os universitários terão prazo de dez dias úteis para se apresentarem no local indicado, entre os dias 12 e 25 de maio. Os convocados que por ventura não se apresentarem dentro do prazo indicado poderão perder direito à vaga. Em caso de dúvidas, é possível manter contato com a coordenação do programa pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 3115-1714.

Do total de convocados, 842 são em Salvador e outros 470 estão distribuídos pelo interior do estado, recebendo bolsa no valor R$ 455, auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais. O estágio possui duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o fim do seu curso. A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais.

Esta convocação vai contemplar a capital e outros 61 municípios baianos, atingindo 55 órgãos públicos – com destaque às secretarias de Educação, da Saúde e da Justiça, com 386, 259 e 53 convocados, respectivamente. Lançado em 2017, o Partiu Estágio é uma iniciativa do governo baiano para garantir oportunidades de aprendizado a universitários de instituições com sede na Bahia, já tendo contratado 15.261 estudantes para atuação em órgãos e entidades da administração estadual.