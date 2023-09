Partiu Estágio publica mais uma convocação

Nesta quarta-feira (27), foi publicada a quarta convocação para o Partiu Estágio, iniciativa do Governo do Estado. Ao todo, foram chamados 576 estudantes universitários de 76 cursos diferentes, inscritos no Edital 001/2023 do programa – destaque para as áreas de Direito, Administração e Pedagogia, com 131, 68 e 62 convocados, respectivamente. Os universitários receberão todas as informações necessárias para a apresentação como prazo, local e horário, além da lista de documentos exigidos em edital, endereço e telefone do local de estágio, por e-mail.

O prazo para apresentação nos órgãos públicos é do dia 05 de outubro a 20 de outubro. Os convocados que por ventura não se apresentarem dentro do prazo indicado poderão perder direito à vaga. A lista completa com os universitários convocados pode ser consultada no site institucional da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), no endereço www.saeb.ba.gov.br. Os universitários também recebem notificação via SMS e ligação telefônica. Em caso de dúvidas, é possível ainda manter contato com a coordenação do programa pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (71) 3115-1714.

Dentre o total de 576 universitários desta convocação, 404 são de Salvador e 172 do interior do estado. Um total de 48 órgãos estaduais foi contemplado com essa convocação. A Secretaria da Educação (SEC) é o órgão que oferece o maior número de oportunidades (176), seguido pela Secretaria da Saúde (52) e Embasa (44). Só este ano, o programa chegou a mais de cinco mil estudantes convocados. Desde que foi lançado, em 2017, já são mais de 50 mil convocações.

Partiu Estágio

Os estudantes terão direito a bolsa-estágio, auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais. A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais. A duração do estágio é de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o término do curso.

Lançado em 2017, o Partiu Estágio é uma iniciativa do governo baiano para garantir oportunidades de aprendizado a universitários de instituições com sede na Bahia, já tendo contratado 15.261 estudantes para atuação em órgãos e entidades da administração estadual.