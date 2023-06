Partiu Estágio publica segunda convocação

O governo baiano publicou nesta terça-feira (27/06), a segunda convocação para o Programa Partiu Estágio. Ao todo, serão chamados 1.605 estudantes universitários de 116 cursos diferentes, com destaque para as áreas de administração (279 convocações); direito (218 convocações) e pedagogia (158 convocações), inscritos sob o Edital 001/2023. A lista completa para consulta está disponível na página principal no site institucional da Secretaria da Administração, através do endereço: www.saeb.ba.gov.br/.

Essa convocação contemplou 72 municípios no Estado. Na capital baiana, as vagas são para 930 estudantes; no interior do estado são 675 oportunidades, com destaque para as cidades de Feira de Santana, com 102 convocados e Vitória da Conquista, com 65 convocados. No total, 57 órgãos serão contemplados com as contratações, destaque para SEC, com 565 convocações; Sesab, 121 convocações e Uneb, 90 convocações.

Atenção!

Os universitários selecionados devem entrar em contato através de e-mail ou por telefone, com a unidade de Recursos Humanos do referido órgão contratante, a partir do dia 03 de julho de 2023 até o dia 14 de julho de 2023, para informações relativas à entrega da documentação abaixo listada:

· Comprovante de residência;

· Original e cópia da Carteira de Identidade;

· Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

· Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso;

· Declaração da Instituição de Ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de formação e sua natureza (presencial ou EAD);

· Comprovante de matrícula e frequência na Instituição de Ensino para cursos presenciais;

· Comprovante de matrícula para cursos em EAD;

· Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público;

· Declaração fornecida pela Instituição de Ensino informando o percentual cursado pelo aluno;

· Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso;

· Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso;

· Comprovação de inscrição no CADÚNICO, se for o caso;

· Histórico escolar do Ensino Médio;

· Declaração da escola em que cursou o ensino médio, como bolsista integral, se for o caso.