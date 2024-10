Partiu Estágio tem 321 vagas abertas em Ilhéus e Itabuna

O programa Partiu Estágio, do governo estadual, está com 321 vagas abertas para os municípios de Ilhéus e Itabuna, no Sul da Bahia. Os estudantes universitários que desejam atuar nos órgãos públicos estaduais têm até o próximo dia 23 de outubro para fazer a sua inscrição por meio da plataforma www.ba.gov.br.

As regras completas para concorrer a uma das vagas do programa podem ser conferidas no Edital de Abertura Nº 002/2024 (Saeb/SRH/DRH), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e disponível no site da Secretaria da Administração. Os candidatos que não possuem cadastro na plataforma www.ba.gov.br precisam fazê-lo antes de realizar a inscrição.

Pré-requisitos – Para participar do Partiu Estágio, os estudantes precisam ter idade mínima de 16 anos, residirem no estado da Bahia, ter concluído 50% ou mais da carga horária do curso de graduação e estar regularmente matriculados em instituição de nível superior com sede ou polo situados na Bahia. O curso de graduação pode ser nas modalidades presencial, semipresencial ou Ensino a Distância (EAD).

O programa concede prioridade aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada. O Partiu Estágio prevê 10% das vagas reservadas para estudantes com deficiência, conforme estabelece a Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

O estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência. A carga horária é de 4 horas diárias, com 20 horas semanais e bolsa no valor de R$ 607,00, além de auxílio transporte e férias remuneradas.

Este é o segundo edital do Partiu Estágio lançado este ano. No total, estão sendo oferecidas 5.541 vagas, incluindo 2.194 para a capital baiana e 3.347 para municípios do interior do estado e cidades da Região Metropolitana de Salvador. As oportunidades de estágio estão sendo oferecidas para estudantes de 126 cursos universitários, distribuídos entre 65 municípios da Bahia e em 60 órgãos do Estado.