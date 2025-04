Páscoa de afetos e sabores” do Shopping Jequitibá tem oficinas de Ovos de Chocolate

O Shopping Jequitibá em Itabuna continua no clima da “Páscoa de afetos e sabores”, com uma programação especial, especialmente para a criança e promoções de Ovos de Páscoa de vários tamanhos e sabores das lojas e quiosques.

Neste final de semana, as atividades começam na sexta-feira, dia 11, com Talk Show Sensorial Sabor e Magia do Chocolate Regional, com a Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia – COOPESBA/Natucoa em frente ao lounge da C&A*.

No sábado, dia 12, a partir das 15 horas, acontecem as oficinas infantis de artesanato com as turmas da AIART e AAPA, incentivando a criatividade em clima de muita alegria. E no domingo, dia 13, também a partir das 15 horas, serão realizadas oficinas de decoração de ovos de Páscoa com a equipe da ChocoSol, o chocolate do Centro Público de Economia Solidária- Cesol Litoral Sul.

Nas oficinas infantis são disponibilizadas 15 vagas por horário . Mais informações em www.shoppingjequitiba.com.br ou nas resde sociais do shopping.