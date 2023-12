Passa um filme na cabeça voltar à minha terra e fechar o ciclo de 150 municípios visitados”, diz Jerônimo em Aiquara, durante última agenda de entregas de 2023

A saúde integral foi destaque entre as entregas do Governo da Bahia, neste sábado (30), em Aiquara. A cidade ganhou equipamentos para a assistência do município, mas, também, obras de abastecimento e tratamento de água. Uma das localidades beneficiadas foi Bois (a seis quilômetros da sede), onde foi entregue um sistema de abastecimento de água, com investimento de R$ 200 mil, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), que atenderá 130 moradores.

O governador Jerônimo Rodrigues esteve no município, que é sua cidade natal, completando trabalhos em 150 cidades baianas desde o começo de 2023. Durante visita, ele também anunciou a publicação de edital de licitação para recuperação e ampliação de mais um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, no distrito de Palmeirinha (a 17 quilômetros da zona urbana). Serão destinados R$ 342 mil pelo governo estadual para a execução das obras, que fazem parte do processo licitatório que prevê a implantação de 39 sistemas simplificados de abastecimento de água em 22 cidades baianas.

“150 municípios visitados, fora aqueles, a exemplo de Jequié, que eu fui mais de uma vez, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro. Todos com agendas de entregas, como fizemos aqui hoje. Fizemos entregas, anúncios, de nos comprometermos com a população. E eu vou trabalhar pra que a população da Bahia veja em mim que os meninos podem sonhar, as crianças podem sonhar. Não precisa, necessariamente, sonhar pra ser governador, mas pra ser um radialista, pra ser um engenheiro, um administrador. É uma alegria muito grande estar aqui, hoje, no lugar onde eu nasci. Passa um filme na minha cabeça ao voltar à minha terra para fechar o ciclo de 150 municípios. Revendo todos, independente de posição, situação. Foi uma aula de democracia”, comemorou o governador.

Para o Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães, foram quase R$ 300 mil investidos na aquisição de equipamentos de saúde. Kits com instrumentos básicos também foram entregues para as Unidades de Saúde da Família Maria Cerqueira e Hildete Lomanto, como macas, autoclaves, cadeiras de rodas, carro para curativos e medicações, nebulizador e suporte para soro, além de uma ambulância, que atenderá aos serviços do município.

“Com a participação dos deputados, por meio de emendas na região, e com empenho total da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado, mais uma entrega está sendo realizada. A ampliação do cuidado tem sido uma constante, já que é o nosso papel cuidar da nossa gente”, lembrou o coordenador do Núcleo de Saúde Regional Sul da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Danilo Amorim.

*Água tratada*

Mais de R$ 4 milhões estão estimados para a construção da nova estação de tratamento de água e para um sistema de esgotamento sanitário de Aiquara. Foi autorizada abertura de processo licitatório para início dos projetos coordenados pela Sihs e pela Embasa, que vai dar mais qualidade no acesso a água e esgoto na região.

A família de Cléa Lisboa vive nos Bois e, para ela, o dia é de celebração. “A chegada da água para a região é muito importante. Sem água, a gente não sobrevive. A chegada da água vai melhorar a qualidade da alimentação dos moradores, para tomar um banho, a vida será outra, muito melhor”, avaliou.

*Pavimentação de estrada*

O acesso à Aiquara pela BA-558, que conecta a cidade ao Distrito de Itajurú, em Jequié, vai ganhar pavimentação asfáltica de 8,60 quilômetros, após autorização para início das obras pelo Estado. Serão R$ 17 milhões aportados para melhorias na rodovia, que também impacta as cidades de Jitaúna, Ipiaú, Itagibá e Jequié.

*Esporte e lazer*

O bairro São Francisco ganhou um ginásio coberto, que vai atender os moradores da Fazenda Conjunto São Francisco e Formosa. Com cerca de R$ 1 milhão da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), foi construída uma quadra poliesportiva coberta, com arquibancada e rede de proteção. O entorno e acessos ao equipamento também foram iluminados e pavimentados.

“A quadra ficou linda. Ela contou com o empenho pessoal do então secretário de Educação e atual governador da Bahia, que garantiu, junto conosco da Sudesb, toda a dedicação para que a parte burocrática fosse resolvida e a obra fosse entregue hoje. É um espaço que vai contar com aulas de artes marciais, de handball, de basquete. Já estamos no processo de contratação dos profissionais daqui da cidade. Então, vai ser, realmente, um motivo de muito orgulho para Aiquara ter um espaço como esse, multiuso, para que a criançada, os idosos, a população, possam usar e usar bem”, comemorou o diretor-geral da superintendência, Vicente Neto.

*Desenvolvimento rural*

Já os pequenos produtores de leite e queijos de vaca serão beneficiados com uma Unidade de Fabricação de Queijos em Container, também no distrito de Palmeirinha. Na ocasião, foi autorizada a construção do equipamento, com laboratório acoplado, estrutura metálica e isopainel.

A expectativa é de que possam ser processados mil litros de leite por dia. A unidade produtiva será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

