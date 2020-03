Passageiros são monitorados na rodoviária de Ilhéus

Equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) iniciaram na manhã desta sexta-feira (20) o monitoramento de passageiros no terminal rodoviário de Ilhéus. A medida, adotada para prevenir o contágio do coronavírus (Covid-19), ocorre através da verificação da temperatura de todos os passageiros vindos de localidades com casos confirmados.

Os técnicos utilizam termômetro digital para testa e realizam a investigação com perguntas direcionadas à identificação de sintomas respiratórios. Os passageiros que por ventura apresentarem sinais compatíveis serão orientados sobre as medidas de proteção e isolamento, receberão máscara e preencherão uma ficha específica, com notificação à vigilância epidemiológica e monitoramento do caso suspeito.

Caminhos para prevenção

A Sesau orienta sobre as medidas de prevenção, preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, entre as quais:

– lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel com concentração de no mínimo 70%;

– evitar aglomerações e se manter em ambientes ventilados;

– ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos;

– evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lavá-las sempre com água e sabão.

O secretário municipal de Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, reitera que as pessoas que apresentarem qualquer sintoma gripal não devem recorrer às unidades de saúde, mas informar e seguir as orientações do setor de Vigilância Epidemiológica. Conforme dados fornecidos pelo setor, até quinta-feira (19), Ilhéus registrou 21 casos notificados, dos quais cinco foram descartados, 16 estão em análise e nenhum caso foi confirmado de Covid-19.