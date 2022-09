Mais três cidades da Bahia ganham voos da Azul

O interior da Bahia conta com três novas rotas da companhia Azul Linhas Aéreas. Feira de Santana e Paulo Afonso receberão voos de Recife (PE), e Lençóis de Belo Horizonte (MG). As passagens começam a ser vendidas na terça-feira (13), pelo site www.voeazul.com.br.

As frequências foram definidas em reunião entre a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e a companhia, na última quinta-feira (9), como resultado da estratégia do Estado da Bahia para fomentar as atividades turísticas no pós-pandemia, com o objetivo de gerar mais empregos e negócios no setor.

Feira de Santana, na zona turística Caminhos do Sertão, passa a receber cinco voos semanais de Recife (segunda, quarta, sexta, sábado e domingo). Paulo Afonso, na zona Lagos e Cânions do São Francisco, ganhou também voos partindo de Recife três vezes por semana (terça, quinta e domingo). Já Lençóis, na Chapada Diamantina, tem uma nova opção para os mineiros que pretendem visitar a região, com três linhas semanais partindo do aeroporto de Confins-MG.

“Mesmo com o estímulo do Estado da Bahia, com a isenção do ICMS sobre o querosene de aviação e a construção e requalificação de aeroportos, o avião não pode viajar vazio. Essas regiões têm uma demanda muito alta para os destinos onde serão instalados esses voos”, observou o secretário do Turismo, Maurício Bacellar. “Feira de Santana é um importante polo comercial do nosso estado, é o mais importante entroncamento rodoviário do Nordeste. Ligar Feira a Recife é ligar Feira ao restante do Nordeste”, destacou.

Ainda segundo Bacellar, Paulo Afonso e Lençóis têm uma grande importância turística. “Lençóis é a porta de entrada para toda a zona turística da Chapada Diamantina. Esta nova frequência significa ligar a Chapada a um dos principais mercados emissores de turistas para a Bahia. Já o voo Recife – Paulo Afonso também tem uma importância comercial, temos lá usinas de geração de energia, além da zona turística Lagos e Kenions do São Francisco”.

Investimentos

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) é responsável pela gestão de 63 equipamentos aeroviários. Desde a retomada do turismo, o Estado da Bahia tem trabalhado para atrair novos voos, por meio de ações que incluem benefícios fiscais, obras de infraestrutura e a promoção das 13 zonas turísticas. Nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 152 milhões com recuperação das pistas de pouso e decolagem, taxiway, cercas, sinalização e instalação de equipamentos de navegação.

O Aeroporto de Paulo Afonso, de 2015 a 2022, recebeu da Seinfra o investimento de R$ 44.9 milhões. O investimento no Aeroporto de Feira de Santana, de 2015 a 2022, foi de R$ 2.6 milhões. Dentre as ações está implantação de estação meteorológica e recuperação da área de giro. No Aeroporto de Lençóis, de 2015 a 2022, o investimento foi de R$ 8 milhões. As ações foram de implantação de balizamento noturno e construção da Base Avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (BAVAN – GRAER). Entre as principais obras concluídas estão também os aeroportos Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, e de Comandatuba, no litoral sul da Bahia. Outros equipamentos, como os aeroportos de Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bonfim e Ilhéus, estão com obras em andamento.

O Programa de Requalificação dos Aeródromos Baianos, também em andamento, está sendo realizado nos equipamentos de Belmonte, Canavieiras, Prado, Cipó, Valente, Monte Santo, Caetité, Morro do Chapéu, Itaberaba, Ruy Barbosa, Piritiba, Mucugê, Piatã, Maracás, Ipiaú, Itapetinga e Ituaçu, que estão passando por recuperação das pistas de pouso e decolagem. Já os Aeródromos de Barra, Caetité, Ibotirama, Jequié, e Campo Formoso receberão instalação de balizamento noturno.