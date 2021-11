Passaporte de vacina será exigido nos três dias de Expofenita

A EXPOFENITA iniciou nesta quarta (24) e contará com shows imperdíveis no final de semana. Seguindo os protocolos sanitários e de segurança adotados em Decreto Municipal, é obrigatório que os participantes estejam com a vacina em dia, tendo tomado, no mínimo, a primeira dose. A comprovação deve ser feita na portaria com o cartão de vacina ou o aplicativo ConecteSUS.

A partir da sexta-feira, 26 de novembro, até o domingo, grandes atrações irão fazer parte desse mega evento com shows musicais imperdíveis. A EXPOFENITA receberá nessa edição nomes que fazem sucesso Bahia e até Brasil afora. Na sexta, o agito está marcado com Parangolé, Thiago Aquino, Lucas Queiroz e Triângulo Baiano.

No sábado, a festa fica por conta de Nadson O Ferinha, A Tarraxada, Netinho do Forró e Cristal Som. Por fim, no domingo, Kevi Jonny, Kaio Oliveira, O Escocês e Papazoni fecham o evento.

Os ingressos para os shows estão à venda no Leo Umbigo, Bigodon ou Shopping Jequitibá, e também nas plataformas digitais. Confira os links:

Ingressos sexta, 26 de novembro: https://bit.ly/3H1DikP

Ingressos sábado, 27 de novembro: https://bit.ly/3bMsdFG

Ingressos domingo, 28 de novembro: https://bit.ly/3bMsdFG

As informações do evento estão sendo divulgadas no perfil oficial do Instagram @expofenita.