Patrick de Lucca brilha com o Bahia e pode ser opção para Tite na Copa do Mundo

O EC Bahia sempre foi uma referência na revelação de grandes jogadores para o futebol brasileiro. Daniel Alves, Jorge Wagner e Marcelo Ramos são apenas alguns exemplos mais recentes. Em 2021, o meia Patrick de Lucca parece ser o atleta que vai continuar esse legado tricolor. O jogador de 21 anos está se destacando desde o ano passado, e alguns jornalistas já começaram a cogitar uma oportunidade na Seleção Brasileira de Tite.

Com mais de 40 jogos disputados pelo Bahia e três gols marcados, Patrick estreou na temporada passada e não demorou para virar titular absoluto. No início do Brasileirão, o meia foi essencial para o tricolor conseguir um aproveitamento de quase 75% nas primeiras partidas. Até o início de agosto, ele foi titular em todos os jogos do Bahia no torneio nacional. Isso mostra seu grande potencial em campo.

Todo esse destaque fez com que o Bahia renovasse contrato com o jogador, que possui os direitos econômicos divididos com o Palmeiras e a Portuguesa. Patrick chegou a atuar na categoria de base dos dois times paulistas, mas só foi ganhar uma oportunidade profissional no futebol nordestino. Atualmente, a multa rescisória do atleta está avaliada em cerca de R$ 50 milhões, algo que chamou a atenção do Benfica, como mostra a reportagem do site OneFootball Brasil do primeiro semestre deste ano.

O bom desempenho do jogador também delineia uma possível oportunidade na Seleção Brasileira. Desde a primeira convocação, ainda em 2016, o treinador Tite sempre deu oportunidade para jogadores menos badalados. Marcelo Grohe, Rafael Carioca e Taison foram alguns dos nomes que já atuaram com o atual comandante do Brasil. Ou seja, uma convocação não é impossível de acontecer, principalmente após a derrota da equipe na Copa América deste ano.

Sonhando com o Mundial de 2022

Caso consiga convencer Tite a lhe dar uma oportunidade, Patrick de Lucca pode sonhar com uma possível convocação para a Copa do Mundo no Catar. O torneio está marcado para acontecer no segundo semestre de 2022, e ele começaria a aparecer bem próximo da lista final de convocados. É algo que por ora não se vê no horizonte, mas está longe de ser impossível. Na Copa de 2018, como lembra a reportagem do site Globoesporte, o treinador surpreendeu ao convocar jogadores como Geromel e Taison.

Além da oportunidade de disputar a Copa do Mundo, Patrick também teria uma grande possibilidade de ser campeão do torneio com apenas 22 anos. Afinal, a Seleção Brasileira está entre as principais favoritas ao título do Mundial, como mostram as odds do site de soccer bets da Betway. No dia 5 de agosto, o Brasil surgia com 13,3% de probabilidade na disputa pela taça, ficando atrás apenas da França, que conta com 14,3% de chance de título. Isso significa uma grande oportunidade na carreira do jogador do Bahia.

Entretanto, o meia precisa ter calma para brilhar no futebol nacional e só depois pensar na Seleção –algo que ele tem feito, conforme mostram algumas entrevistas. Uma reportagem do site Lance! mostra que o principal objetivo de Patrick na temporada é a conquista da Copa Nordeste. Ou seja, o foco maior é na possibilidade de título com a camisa do Bahia, algo positivo para os torcedores e também para o jogador.

O legado de Daniel Alves

A convocação de Patrick de Lucca para a Seleção significaria também a manutenção de um legado que começou com Daniel Alves. O atual lateral do São Paulo foi revelado pelo Bahia e considerado um ídolo na região, sendo até mesmo porta-voz de projetos sociais envolvendo futebol. Além disso, ele também é colocado como um exemplo da capacidade do futebol baiano na Seleção Brasileira.

No ano passado, o zagueiro Juninho também foi cotado para defender a camisa verde e amarela, principalmente após se destacar em alguns jogos importantes. Porém, ele acabou sendo vendido para o futebol dinamarquês e perdeu espaço. Isso mostra que o Bahia tem dado bons sinais quanto à revelação de jogadores, e isso significa que mais nomes podem manter o legado de Daniel Alves.

O meia Patrick de Lucca é o principal candidato para ocupar essa vaga atualmente, mas isso não significa que ele é o único. Assim como a oportunidade também quase surgiu com o zagueiro Juninho, o elenco profissional e as categorias de base do Bahia estão dando sinais de que existem muitos jogadores com potencial surgindo. Patrick pode ser apenas o primeiro de muitos.