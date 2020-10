Pau Brasil presta homenagem a vereador vítima da Covid-19

Uma noite de homenagens na praça, em frente à Câmara, marcou ontem (15) a despedida da comunidade de Pau Brasil ao vereador e cacique Gerson Pataxó, que faleceu aos 58 anos, no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, vítima da Covid-19.

Bastante querido no município, ele exercia o quinto mandato e estava em campanha pela reeleição. Um nome apontado entre as referências na política da cidade. Na campanha anterior, por exemplo, foi o segundo edil mais votado, sempre apontado como uma voz firme contra as desigualdades e pelo respeito ao povo indígena.