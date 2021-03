Paulo Freire dá nome à Jornada Pedagógica da Bahia a partir desta segunda-feira

Começará segunda-feira (8) e seguirá até sexta (12) a Jornada Pedagógica Paulo Freire, conforme anunciou a Secretaria Estadual de Educação. O objetivo é concluir o planejamento pedagógico do ano letivo 2020/21, iniciado na pré-jornada pedagógica, encerrada na última sexta.

A programação, a partir das 8h30min de segunda, terá transmissão através do canal do YouTube Educação Bahia e pela TV Educa Bahia, incluindo diferentes atividades, como oficinas e debates. Neste ano, a jornada pedagógica tem como inspiração a trajetória do educador Paulo Freire, pelo reconhecimento da sua relevância como educador e filósofo na construção de uma prática educacional dialógica, pública e de qualidade para todos.

Todas as informações sobre as atividades da jornada podem ser acessadas pelo site http://jornadapedagogica.educacao.ba.gov.br/. As aulas da rede estadual de ensino iniciarão, de forma 100% remota, no dia 15 de março.

Desafio e materiais

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, falou da importância deste planejamento da rede. “Estamos muito otimistas, mesmo diante do desafio do ensino remoto, em um ano continuum. Nós precisaremos de muita sensibilidade e tranquilidade. Estamos com um trabalho feito com muito carinho e qualidade, com abertura para as críticas para a gente ter forças para resolver e é por isso que fizemos essa semana preparatória de escuta”, declarou.

Ele lembrou que este ano é celebrado o centenário de Paulo Freire, “a sua vida e obra, o que ele contribuiu para a Educação de Jovens e Adultos, para a formação inicial e continuada e para a Educação do Campo”. E acrescentou: “Vai ser uma semana leve, com muito conteúdo e, também, com uma homenagem forte às mulheres”.

O site da jornada pedagógica também conta com o campo Caixa de Ferramentas, no qual os educadores terão acesso às diretrizes e aos materiais teóricos e instrumentos importantes para a realização da jornada, com orientações propostas a partir das etapas e modalidades da Educação Básica.

Além disso, encontram-se disponíveis arquivos de estudos sobre princípios da obra de Paulo Freire, além do Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB); Ensino Híbrido; Virtual Aprimorado; Planejamento reverso; e recursos importantes para os planejamentos a serem realizados.

Homenagem à mulher

Assim como ocorreu na pré-jornada, o período da manhã será dedicado à realização de lives e oficinas temáticas. Já os períodos da tarde e noite serão para o trabalho, estudo e planejamento interno dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e das escolas.

No dia 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a programação será aberta, às 8h30, com diferentes homenagens às mulheres, envolvendo a participação de estudantes e educadores, além de apresentação musical e de vídeos. Em seguida, às 9h15, será realizada a live “Dos sentidos da escola, nossa profissão de ensinar: nenhum a menos”. Já às 10h, acontece a oficina “Acolhimento” e às 10h30, a oficina “Matrícula e busca ativa”.

Mais da programação

Na terça-feira (9), às 8h30min, será realizada a live “Desafios do ensino remoto” e, às 9h30min, a oficina “Atividades realizadas em 2020” e às 10h30min, a oficina “Avaliação diagnóstica”. Na quarta-feira (10), às 8h30min, acontecerá a live “Aprendizagens essenciais”, seguida pelas oficinas “Organizadores Curriculares, Cadernos de Apoio à Aprendizagem e Trilhas”, às 9h30min, e “Atividades Curriculares Complementares”, às 10h30min.

Já na quinta (11), às 8h30min, o tema abordado na live será “A importância do acompanhamento pedagógico”. As oficinas do dia são “Acompanhamento pedagógico”, às 9h30min, e “ACs – Atividades Complementares (hora-atividade)”, às 10h30min.

A programação se encerra na sexta (12), às 8h30min, com a live sobre o tema “O cuidado consigo e com o outro, dentro e fora da escola – escolas seguras”. Já as oficinas do dia abordarão os temas “Protocolos sanitários no contexto remoto e híbrido”, às 9h30min, e “Atuação do Comitê Gestor”, às 10h30min.