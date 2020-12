Pavor e quase 30 cabeças de gado roubadas em assalto a fazenda

Um episódio de violência marcou a noite de sexta-feira (04), numa fazenda em Ribeirão Seco, zona rural de Buerarema. Três bandidos roubaram 28 cabeças de gado nelore, após impor horas de pavor às pessoas que estavam no local.

Primeiro, renderam o vaqueiro, a esposa dele e um sobrinho da proprietária. Depois, tomaram as chaves e os levaram até a sede da propriedade. Mantiveram o grupo refém em um cômodo, junto com a dona da fazenda, uma idosa de 76 anos, e uma funcionária que auxiliava no serviço da casa.

Enquanto isso, um dos integrantes do bando, armado, tomava conta das vítimas do lado de fora. Já os demais, foram abrindo as porteiras para a entrada de um caminhão e um carro e, em seguida, retirada dos animais do pasto.

À procura do gado

Segundo familiares da proprietária, a funcionária arriscou-se e fez uma ligação às escondidas, pedindo socorro a eles por telefone. Os parentes logo acionaram a polícia, porém quando os agentes chegaram ao local, os assaltantes tinham escapado.

“Minha avó tem problema cardíaco, já passou por uma cirurgia no coração. Ela poderia ter infartado numa situação dessa. Algo pior poderia ter acontecido. Graças a Deus, ninguém se feriu. Mas o gado é a renda principal, que mantém a fazenda de pé. Precisamos achar o gado”, afirmou uma neta da vítima ao Diário Bahia.

Como única pista, o ferro contido em cada rês, com as iniciais MB e CB. A polícia segue investigando o caso.

