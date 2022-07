PC e PM capturam responsáveis por matar três homens

Responsáveis pelas mortes de Vitor Lucas dos Santos França, 15 anos, Ícaro Gustavo Souza de Jesus, 17, e Maicon Douglas dos Santos Lima, 24, três homens foram capturados durante ação conjunta entre equipes das polícias Civil e Militar, na quarta-feira (29), em Juazeiro, no norte do Estado. Disputas por território do tráfico de drogas e desentendimento de dívidas de entorpecentes são principais motivações das mortes.

A troca de informações entre equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), da 1ª Delegacia Territorial (DT/Juazeiro), da Delegacia de Homicídios (DH), da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) Norte, e das 73ª e 75ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM/Juazeiro) ajudaram a identificar o trio de homicidas.

Conforme a titular da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes Sá, dois dos primeiros criminosos encontrados já eram investigados por outras nove tentativas de homicídio, somente no mês de junho.

“Eles são suspeitos de, nas datas que aconteceram os crimes, 10 e 27 de Julho, outros cinco adolescentes foram atingidos pelos disparos. Estamos trabalhando incessantemente pra capturar outros envolvidos”, disse.

Um veículo Gol, modelo G3, de cor branca, utilizado nos crimes foi apreendido e encaminhado para a perícia.

Já contra o terceiro suspeito foi cumprido um mandado de prisão preventiva por um homicídio que aconteceu na noite do dia 10 de Junho, no bairro Projeto Mandacaru.

“Ele estava circulando normalmente por uma região de comércio próximo ao Mercado do Produtor de Juazeiro, no bairro Castelo Branco, quando o identificamos”, contou o comandante da 75ª CIPM, major Éderson da Silva Cirne.

Os homens, que já possuíam passagem pela venda de entorpecentes, homicídio e tentativa, foram encaminhados para a sede da 17ª Coorpin, onde foram autuados e seguem à disposição da Justiça. O criminoso com mandado de prisão já foi encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro.

Dois outros suspeitos estão sendo procurados pelas equipes.

