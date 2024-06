PCdoB da Bahia oficializa apoio a Adélia Pinheiro em Ilhéus

Ao receber hoje pela manhã o apoio das principais lideranças e militantes do PCdoB, durante ato que marcou o anúncio de apoio da sigla à sua pré-candidatura a prefeitura de Ilhéus, a professora e médica Adélia Pinheiro disse que é preciso combater urgentemente o método histórico da política de exclusão, concentração de renda, descuido, falta de zelo com a cidade e as pessoas, que é uma marca de muitos anos no município da política adotada por seus gestores. “Estou falado da necessidade de cuidado com o povo, atenção, prioridade, centralidade com planejamento e na gestão. Isso é o que recoloca o valor da política e de estarmos juntos nessa caminhada”, disse.

Adélia ainda destacou que o fortalecimento desta aliança do campo progressista é quem tem tais compromissos no seu DNA. “O município tem caminhado pela concentração de renda e exclusão das políticas municipais das pessoas que estão em comunidades urbanas e rurais. É o PCdoB que eu celebro neste momento e digo que estamos juntos para virar a chave de Ilhéus, para cuidar, zelar e seguirmos fortes por que é esta diferença que nós fazemos”, comemorou.

O ato que oficializou o apoio à Adélia lotou o clube 19 de Março, no bairro da Conquista, e contou com presenças importantes do partido, a exemplo do presidente estadual, Geraldo Galindo; da deputada federal, Alice Portugal; do Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Davidson Magalhães; da secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães; e do presidente municipal da sigla e líder sindical, Rodrigo Cardoso.

Para Davidson Magalhães, o importante neste momento é a construção da convicção política junto com uma intensa mobilização popular. “Não estamos numa mera disputa eleitoral. É também uma mudança de comportamento para governar”, assegurou. A deputada Alice Portugal reforçou as qualidades de gestora de Adélia. “É uma militante, uma técnica, uma gestora capaz de mudar o futuro de Ilhéus”, disse. “E o que temos a te oferecer, Adélia, é isto: militância em todas as áreas nesta caminhada”, concluiu.

A Frente Brasil da Esperança, que apóia a pré-candidatura de Adélia é formada pelo PT, PCdoB e PV. Mas outros importantes partidos já aderiram à sua pré-candidatura, a exemplo do PMN e do PSOL. Manifestações de apoio à pré-candidata crescem a cada dia, fato que pode ser comprovado nos atos realizados por toda a cidade.