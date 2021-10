Pedal acelera última semana do “Outubro Rosa” em Itabuna

Que tal vestir a camisa da prevenção e engatar a marcha do cuidado com a saúde? É a proposta do Passeio Ciclístico Outubro Rosa neste domingo (24), a partir das 9 horas da manhã, em Itabuna.

Organizado pelo grupo Newbike, junto com as secretarias de Esporte e de Transporte e Trânsito, a concentração será às 7h30min, do pátio da Settran, no bairro Lomanto. Depois, passará por várias vias e seguirá até a Praça do Cacau, no centro.

O pedal, marcando a última semana deste mês, busca o engajamento de todos pelo diagnóstico precoce da doença, que ainda mata tantas mulheres. Para participar, basta levar um quilo de alimento.

Expectativa e doação

Lá, onde também haverá lanche e informações aos ciclistas por um trânsito mais seguro, estão previstos serviços, como: aferição de pressão, avaliação com nutricionista e massagem corporal.

Presidente da entidade que acolhe pacientes há 16 anos, Sueli Dias afirma que os alimentos não perecíveis arrecadados seguirão para famílias acompanhados pelo Se Toque. Algumas pacientes, inclusive, estão acamadas e sem possibilidade de cura.

“Quando recebemos alguma coisa, repassamos para eles. Contamos com a generosidade das pessoas, para beneficiar essas mulheres, que estão na expectativa”, diz, esperançosa.