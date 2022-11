Pedalada Azul ganha ruas de Itabuna domingo; combate ao diabetes

A família itabunense pode reunir os amigos domingo (06), a partir das 7 horas, para participar da Pedalada Azul. Saindo do Hospital Beira Rio às 8 horas, o passeio ciclístico em nome da saúde é uma ação da ONG Unidos Pelo Diabetes, em parceria com o Hospital Beira Rio, com o apoio e coordenação dos grupos de ciclismo da cidade.

O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o combate ao diabetes, uma doença que pode ter consequências perigosas. Entre os dados preocupantes, o fato de ser a maior causa de cegueira, de falência renal, de amputação de membros, entre outras complicações.

Mas um dado importante é que mais da metade das pessoas que têm diabetes não teriam se praticassem atividades físicas regularmente.

Algumas recomendações para o controle do diabetes: Visitar o médico especialista regularmente, ter uma alimentação saudável e equilibrada e praticar atividade física regularmente. Daí nasce a ideia da Pedalada Azul para chamar a atenção da importância da atividade física no controle do Diabetes.

Como funciona?

Haverá a distribuição gratuita de mil coletes para as primeiras mil pessoas. Quem quiser garantir o colete tem que fazer a inscrição GRATUITA no link disponível no instagram da Ong Unidos Pelo Diabetes, MAS QUALQUER PESSOA PODE PARTICIPAR, cada um pode pegar a camisa azul que tem em casa, pegar sua bike e participar da Pedalada Azul. Como sustentam os organizadores, é um passeio para todos, para a família.

Alimentos e camisas

Não é obrigatória a doação de alimentos. Mas para a troca do kit com o colete, quem puder, é pedida a contribuição de dois quilos de alimentos não perecíveis para serem doados a entidades carentes. A troca dos alimentos pelo kit com o colete acontecerá sexta e sábado (dias 04 e 05 de novembro), num stand em frente ao Hospital Beira Rio.

Atrações e percurso

Haverá uma recepção dos ciclistas na concentração em frente ao Hospital Beira Rio, a partir das 7 horas, com aula de alongamento e ginástica. Em seguida, serão percorridas as principais ruas e avenidas do centro da cidade, com o apoio de um minitrio com DJ e animação de locutor.

Está confirmado o apoio da SETTRAN (Secretaria de Transporte e Trânsito), ambulância com equipe preparada e bombeiros. Quando o percurso terminar novamente em frente ao Hospital Beira Rio, terá o sorteio de vários brindes entre os participantes.

Grupos de ciclismo envolvidos

A pedalada contará com a presença dos seguintes grupos: Pedal Bom, Pedal Livre, Selva do Pedal, Amigos das Trilhas, Pedal Pé de Cana, Pedal das Luluzinhas, Os Guardiões, Pedal dos Peixes, IEADI, Os Madrugas, K-brutas, Águias do Pedal, Papajaca, Tartaruga Aposentada, Desbloqueados e Pedal Viralitrão.