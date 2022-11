Pedalada Azul reúne dois mil ciclistas e incentiva atividades saudáveis na prevenção do diabetes

Um domingo de atividades saudáveis e orientações sobre a prevenção do diabetes. A Pedalada Azul, com o tema “Tiramos o Diabetes da Pista”, promovida pela ONG Unidos pelo Diabetes, reuniu cerca de dois mil ciclistas, que percorreram ruas e avenidas do centro e dos bairros, colorindo a cidade com a cor mundial da campanha Novembro Azul.

“Esse é um evento que valoriza a saúde, porque a prevenção evita o agravamento do diabetes e é um marco da Campanha Novembro Azul porque une toda a cidade, numa atividade que confraterniza as pessoas em torno de uma causa de grande alcance” afirma o Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes.

Parceira da campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Itabuna ofereceu suporte para a Pedalada, através da Secretaria de Transportes e Trânsito. “a Pedalada Azul, ao percorrer o centro e bairros leva a importante mensagem da prevenção, que é um dos focos da campanha e estamos garantindo que todo o trajeto seja feito com segurança” disse o secretário Tales Silva. Já a secretária municipal de Saúde, Dra. Livia Mendes “essa é mais uma demonstração de que o diabetes pode ser controlado com atividade física, alimentação saudável, conscientizando a população de Itabuna e colorindo a cidade de azul”.



“A Pedalada Azul incentiva uma mudança de atitude, mostrando à população que é possível conviver com o diabetes, através da prática de esportes e de uma alimentação saudável, além de ser um exercício de cidadania, arrecadando alimentos para as famílias carentes”, afirma Ana Sales do Grupo Pedal Bom. Foram arrecadadas mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis, que serão entregues ao projeto Itabuna do Bem, para serem distribuídas a entidades beneficentes do município.

Aos 65 anos, o cadeirante Luiz Abdo Miralha, fez questão de participar da Pedalada Azul. “É muito estimulante estar aqui, dando um exemplo de que a gente deve ser unir em torno de um evento que valoriza a qualidade de vida”.

Durante todo o percurso, um minitrio fornecia orientações sobre as formas de prevenção da doença. O evento foi encerrado na Praça Rio Cachoeira, com sorteio de brindes, prática de ginástica e apresentação do DJ Nadinho.

A Pedalada Azul, que teve a coordenação dos grupos de ciclismo de Itabuna, contou com o apoio do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal, Óticas Carol e Novonordisk, é um dos eventos de mobilização para o 18º Mutirão do Diabetes de Itabuna, que acontece dias 17 e 18 de novembro na Terceira Via Hall com serviços médicos e orientações gratuitos para toda população.