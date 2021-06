Pedalada marca comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, vai realizar uma pedalada no sábado (5), para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento começa às 9 horas, com saída do Jardim do Ó.

Além de conscientizar para a importância da conservação ambiental, o evento tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas sobre a importância da coleta seletiva, que passará a ser uma realidade após o fim do lixão. “Vamos orientar as pessoas a separarem o lixo orgânico, plástico e alumínio, que brevemente serão descartados em ecopontos instalados na cidade”, ressalta Rodrigo Haum, Diretor de Agricultura.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

O pedalada marca o início das ações da Semana do Meio Ambiente. Na segunda-feira serão realizadas lives no instagram da Prefeitura sobre conservação dos recursos naturais. As lives abordarão cinco temas, entre eles Aterro Sanitário, Descarte Correto de Embalagens de Agrotóxico, Orgânicos – produção e comercialização, Licenciamento Ambiental, e Ações de Educação Ambiental.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Moacir Smith explicou que a Pedalada terá cinco grupos de ciclistas com 70 bicicletas. “Eles vão percorrer 16 quilômetros da cidade a nós daremos o suporte com água a frutas que estarão em um carro de apoio”, ressaltou o secretário.

Durante a Pedalada os ciclistas estarão usando camisas distribuídas pela Prefeitura com as frases: “Lixão Nunca Mais” e “Coleta Seletiva – Ambiente Saudável”. “Será a largada para a grande campanha da coleta seletiva em Itabuna e precisamos levar a mensagem às comunidades”, disse Moacir Smith.

Os grupos de pedal vão seguir todos os critérios de segurança para evitar aglomeração, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde por conta da pandemia de Covid-19. As bicicletas circularão a dois metros de distância uma das outras, além do uso obrigatório de máscara e luvas.