Pedidos de socorro não evitaram a morte de “Raimundo Perneta”

Dois homens, um deles tatuado, pegaram uma corrida de táxi na praça da estação rodoviária de Itabuna com a intenção de roubar o carro do motorista. O final, porém, foi trágico, com morte.

Ao pedir socorro, no momento em que o assalto foi anunciado, José Raimundo Honorato, também conhecido como Raimundo Perneta, foi baleado pelos bandidos.

O latrocínio, (assalto seguido de morte) ocorreu na noite de ontem, 7, no bairro São Roque, em Itabuna, no sul da Bahia. Ainda com vida, Raimundo Perneta, 69 anos, foi levado para o Hospital de Base, mas não resistiu.

Até o momento a polícia não tem outras informações sobre o assalto, o que será possível com o depoimento dos colegas de praça da vítima, que trabalhava com um Voyage, carro levado pelos assaltantes.