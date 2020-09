Pedro Eliodório entra na disputa pela Prefeitura de Itabuna

Está programada para esta quarta-feira (16), das 16 às 19 horas, a convenção para lançamento da candidatura de Pedro Eliodório a prefeito e Antônio Carlos Moura para vice-prefeito de Itabuna. O ato, sem postulantes à Câmara, será no Colégio Estadual Presidente Médici, no bairro Califórnia.

Filiado ao partido UP (Unidade Popular pelo Socialismo), ele disputa mais uma vez o comando do Centro Administrativo Firmino Alves e defende, entre outras bandeiras, o combate à desigualdade social e geração de postos de trabalho.

“A cidade há 50 anos é governada por dois grupos; que não fazem nada em prol da população mais humilde. Aliás, o que eles fizeram nos últimos anos foi fechar hospitais, escolas, maltratar ambulantes, professores, acabar com as feiras livres, gerando muito, mas muito mesmo, desemprego”, afirmou ao Diário Bahia, ainda no início da pré-candidatura.

Pedro Eliodório é sempre lembrado pela linha provocativa, adotada como candidato a prefeito pelo PCB (2012), inclusive quando participava de debates e desconcertava os adversários numa mistura de crítica e humor. Na eleição seguinte, ano de 2016, buscou uma vaga de vereador pelo PT.

A sigla UP, reconhecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em dezembro de 2019, conta com investimentos de trabalhadores e segue com veementes críticas ao governo federal.