Pedro Eliodório projeta nova pré-candidatura a prefeito de Itabuna

As últimas eleições municipais em Itabuna tiveram na figura de Pedro Eliodório a imagem de um candidato bastante, digamos, provocador. Quando nos debates entre candidatos a prefeito, então filiado ao PCB (2012), ele se mostrava um legítimo franco-atirador – com perguntas que desconcertavam os adversários, misturando humor e crítica. No pleito seguinte, disputou vaga de vereador pelo PT. Neste 2020, traz à cidade o partido UP (Unidade Popular pelo Socialismo) e novamente pretende disputar o posto de prefeito.

Ele disse ao Diário Bahia que percebe “uma carência de pessoas comprometidas com o povo mais sofrido” e por isso decidiu colocar o nome à disposição. “A cidade há 50 anos é governada por dois grupos; que não fazem nada em prol da população mais humilde. Aliás, o que eles fizeram nos últimos anos foi fechar hospitais, escolas, maltratar ambulantes, professores, acabar com as feiras livres, gerando muito, mas muito mesmo, desemprego”, declarou, já indicando a linha que deverá adotar na futura campanha.

Origem do UP

Pedro Eliodório explicou que o partido UP foi fundado nacionalmente em 10 de dezembro de 2019 e já supera um milhão e duzentas mil assinaturas. Além disso, conta exclusivamente com investimentos de trabalhadores.

A sigla tem como objetivo “as lutas sociais, no combate ao fascismo, racismo, contra o assassinato de negros e favelados”. Segue uma toada de fortes críticas ao governo federal e defende a “tomada do governo, para construção de um governo popular, construído pela classe trabalhadora, que venha governar para o proletariado e os mais pobres!”