Peleja pela Região Metropolitana já na pauta de Marão e Augusto

O prefeito reeleito de Ilhéus, Mário Alexandre, e o eleito de Itabuna, Augusto Castro, ambos do PSD, têm a missão conjunta de levar adiante – e colocar em prática – a instituição da Região Metropolitana do Sul da Bahia. Abraçado pela Amurc (Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste da Bahia), é um sonho antigo que sempre esperou força política para ser viabilizado.

Como os gestores ontem (15) referendados pelas urnas são correligionários, já se vê novamente aceso um debate, inclusive retomado pela Câmara de Itabuna pouco antes de começar esta pandemia. Em entrevista à TV Cabrália hoje, “Marão”, como é conhecido, e Augusto dirigiram as naturais felicitações um ao outro e trataram também deste assunto. “Acho fundamental a gente fortalecer e ampliar os investimentos em Ilhéus, Itabuna e em toda a região”, declarou o alcaide ilheense.

Ao que Augusto completou: “Nós precisamos agora pensar no aspecto regional; não vejo Itabuna sem Ilhéus, sem Itajuípe, sem Ibicaraí, sem Almadina. Na época apresentei na Assembleia Legislativa o projeto da Região Metropolitana do Cacau com 22 municípios, a Uesc … na época não tinha a UFSB. É claro que esse projeto depende do governador, mas com essa união das cidades, com a eleição de Mário e a minha, vai fortalecer muito o desenvolvimento dessa região”.

Benefícios apontados

Ele reforça os benefícios que a população regional terá, uma vez instituída a tão esperada RM. “Transporte público vai ser um valor da tarifa só, aterro sanitário, corpo de bombeiros metropolitano, as tarifas de água, energia, tudo isso você consegue ter uma redução. Eu acho que minha eleição e a de Marão vai nos fortalecer muito, vamos conseguir tirar do papel. Entre Ilhéus e Itabuna, 26 quilômetros, vai futuramente interligar os investimentos, o desenvolvimento… A Ferrovia está com 70 por cento das obras concluídas, saiu a licença ambiental do Porto Sul; estará operando com carga em três ou quatro anos, mas a construção já começa ano que vem. É desenvolvimento econômico para a região, gerar ISS, serviços, emprego e renda”, apostou.

O prefeito de Ilhéus aproveitou o ensejo para acrescentar a luta pela duplicação da BR-415, outro pleito levantado há tantos anos e ainda não colocado em prática. “É fundamental para a Região Metropolitana um acesso melhor entre Ilhéus e Itabuna. “Tenho certeza que vamos colocar na pauta para concluir o mais rápido possível essa questão, porque fortalece não só Ilhéus e Itabuna, mas toda a região”, frisou.