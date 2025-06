Pelo terceiro ano, Boticário celebra beleza do São João em Cruz das Almas

Para celebrar a época do ano mais aguardada pelos nordestinos, o Boticário, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros*, estará presente em todas as regiões do país. O intuito é valorizar a cultura regional e destacar a beleza do São João em suas variadas expressões, seja vivenciando a festa ao lado de amigos em diferentes cidades ou resgatando as tradições que trazem à tona memórias afetivas dessa época especial.

Em Cruz das Almas, um dos destinos mais procurados para a tradição festiva no recôncavo baiano, a marca é uma das patrocinadoras oficiais da comemoração pelo terceiro ano consecutivo. Quem for curtir os shows no circuito Luiz Gonzaga, poderá conferir de perto o espaço preparado pela marca, com experimentação de produtos, além de um camarim para quem quiser retocar a maquiagem durante a festividade. Haverá ainda distribuição de brindes e um ambiente instagramável para registros nas redes sociais. As ações acontecem em todos os dias da festa, de 20 a 24 de junho, de 21h às 01 horas.

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países.

