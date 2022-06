Perigo: Vigilância apreende em Itabuna produtos terapêuticos sem registro

Cerca de 500 frascos de chás terapêuticos foram apreendidos esta semana em Itabuna pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. A mercadoria sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi encontrada em três estabelecimentos comerciais da Rua Rui Barbosa, no centro da cidade.

De acordo com o farmacêutico da Vigilância Sanitária, Bruno Coelho, responsável pela operação, havia uma divergência na classificação dos produtos. “Estavam sendo classificados como alimento por serem apresentados no formato de chá, mas o fabricante atribuía a indicação terapêutica. Todo produto terapêutico deve ter o registro da ANVISA”, alerta.

Como resultado da ação, o material foi apreendido, o estabelecimento comercial notificado, o alvará sanitário suspenso e o produto incinerado. “O alvará só será liberado depois de comprovada a regularização dessa situação. Aliado a isso, também fizemos um trabalho educativo com orientações importantes sobre esse tipo de conduta”, explica Bruno.

Ele explica que as apreensões resultaram de ações paralelas uma de rotina e outra em atendimento à denúncia sobre o funcionamento irregular de um fabricante de fitoterápicos e terapêuticos. “Na ação de rotina localizamos os produtos, no centro da cidade. Já na ação relacionada à suposta fábrica, que funciona no Bairro Santa Inês, estamos investigando os fatos elencados para certificar a veracidade”, argumenta.

“O consumidor de produtos dessa natureza devem ficar alertas para identificar produtos terapêuticos que podem estar sendo comercializados irregularmente”, diz Bruno Coelho. O farmacêutico da Divisão de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde orienta o consumidor a observar detalhes importantes nas embalagens: se consta a indicação terapêutica e o registro da ANVISA e se o CNPJ corresponde à atividade descrita.