Perita e sobrinha encontradas mortas dentro do rio

Rosangela deixa grande número de amigos e admiradores

A perita judicial e professora itabunense Rosangela Fonseca e a sobrinha Keisa Andrade foram encontradas mortas, dentro do carro, no rio Salgado, entre Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia. Elas não deram notícias ao longo desta sexta-feira (13) e os amigos tiveram uma triste surpresa no final da tarde.

Rosangela era a motorista do veículo e teria perdido o controle da direção em circunstâncias ainda não esclarecidas. O automóvel capotou, caiu dentro do rio e só foi localizado por volta de 17 horas.

Por todos descrita como uma pessoa alegre e dona de um senso crítico evidente, Rosangela participava ativamente do grupo de WhatsApp deste Diário Bahia, onde sempre compartilhava fatos dos quais tomasse conhecimento. Ficava claro o quanto era politizada, defensora de ideais e atenta às discussões em favor da cidade.

Ela também já trabalhou na Secretaria de Assistência Social de Itabuna e na antiga Direc.

Atualizada às 00h25min

A sobrinha estava trabalhando como secretária da tia e tinham viajado para serviços de perícia relativos a processos de pensão alimentícia.