Pesquisa aponta vitória de Augusto Castro e série de empates técnicos

O instituto Dataqualy divulgou pesquisa realizada entre 6 e 9 de novembro, com a amostra de 400 eleitores de Itabuna. O candidato Augusto Castro (PSD) aparece em primeiro lugar, com 32,5% das intenções de voto em cenário estimulado. Na sequência, empate técnico entre Fernando Gomes (PTC) – 15,03%; Dr. Mangabeira (PDT) – 13,02% ; Capitão Azevedo (PL) – 9,03%; Geraldo Simões (PT) – 6,5% e Dr. Isaac (Avante) – 6,3%.

Outro cenário configura o mesmo empate técnico entre Azevedo, Geraldo e Dr. Isaac, Charliane Sousa (MDB), com 3,3%; Professor Max (PSOL), com 1%; Edmilton Carneiro (PSDB), com 0,8%; Alfredo Melo (PV), com 0,3%.

O resultado da sondagem não apresenta o resultado das intenções de voto para Pedro Eliodório, por razões não explicadas pelo Dataqualy. Quanto a votos brancos e nulos, somam 7,3% e os indecisos são 4,5%.

Esta pesquisa foi contratada por uma empresa de Salvador, a Alves Quatro Assessoria de Comunicação, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BA-01535/2020. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais (devido ao baixo numero de entrevistados) e o intervalo de confiança chega a 95%. (Com informações do Pimenta)