Pesquisa de Doutorado do Prodema/Uesc recebe o Prêmio Bahia Sustentável 2024

“Tirando o PSA do Papel: Estratégias para Implementação de Programas Municipais de Pagamento por Serviços Ambientais na Bahia”, é o título da pesquisa de autoria da Dra. Nayra Rosa Coelho, que conquistou o 2º lugar na categoria “Ideia Sustentável” e subcategoria Pesquisa Ambiental, do “Prêmio Bahia Sustentável 2024,”, no dia 29 de janeiro de 2025. A pesquisa faz parte da tese de doutorado da Dra. Nayra Rosa, defendida em fevereiro de 2023 no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema) da Universidade de Santa Cruz (Uesc), sob orientação da professora Dra. Andréa da Silva Gomes e coorientação da professora Dra. Camila Riguetto Cassano.

O foco principal do trabalho é o instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) na Bahia, abordando estratégias para acelerar sua implementação e transformar programas teóricos em ações concretas e eficazes. A pesquisa adotou uma abordagem metodológica abrangente, identificando desafios e propondo recomendações para aprimorar o PSA no estado. Os resultados foram validados por meio de um workshop com gestores municipais, que foram incentivados a desenvolver estratégias para impulsionar o PSA e alcançar resultados positivos na preservação ambiental.

Nayra Rosa envolveu em sua pesquisa diversas instituições relevantes para o tema, compostas por representantes do poder público estadual e municipal, além do terceiro setor. Entre as instituições parceiras estão a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (Sei), a União dos Municípios da Bahia (UPB), a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), a Organização de Conservação da Terra (OCT) e 15 municípios baianos (Almadina, Alagoinhas, Floresta Azul, Ibicaraí, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ilhéus, Ituberá, Jussari, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Wenceslau Guimarães, Nova Ibiá, Presidente Tancredo Neves, e Vitória da Conquista).

O Prêmio Bahia Sustentável tem como objetivo reconhecer e divulgar as melhores iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, com foco na conservação ambiental no Estado da Bahia. A premiação valoriza projetos, ações e pesquisas relacionadas à restauração de áreas degradadas, combate à desertificação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no estado.

Para a professora Dra. Andréa Gomes, a premiação evidencia a relevância de uma pesquisa acadêmica interdisciplinar, alinhada aos interesses da sociedade civil e que contribuiu diretamente para as políticas ambientais executadas na Bahia. Na opinião da Dra. Nayra Rosa, a pesquisa contribuiu para a formação da Rede de PSA da Bahia, sendo fundamental para o avanço da descentralização das políticas municipais de PSA. Como resultado, 35 municípios baianos já possuem leis de PSA instituídas e mais de 200 municípios foram capacitados no tema.

Foto 3: Projetos transformadores na área ambiental premiados na edição 2024 do Prêmio Bahia Sustentável