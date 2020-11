Pesquisa mostra disputa acirrada entre Fernando, Augusto e Azevedo

Do Bahia Notícias

A disputa está acirrada e tecnicamente empatada entre três candidatos à prefeitura de Itabuna. É o que mostram os dados de intenções de voto levantados pelo Instituto Séculus Análise e Pequisa, sob encomenda do Bahia Notícias. A menos de uma semana para o pleito, a disputa se mantém equilibrada na cidade do sul do estado.

O levantamento considerou três cenários. O atual prefeito Fernando Gomes aparece empatado dentro da margem de erro com os candidatos Augusto Castro e Capitão Azevedo. E, na situação em que o candidato à reeleição não é colocado pela pesquisa como opção de voto, Castro e Azevedo brigam pela liderança.

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem em quem votariam para prefeito sem que sejam apresentados nomes de candidatos, Fernando Gomes aparece com 21,78%, sendo seguido de perto por Capitão Azevedo com 20,92% e Augusto Castro com 20,42%. Aparecem ainda Dr. Mangabeira (6,56%); Geraldo Simões (5,82%); Dr. Isaac Nery (3,71%); Chaliane Souza (1,98%); e Edmilton Carneiro e Professor Max que somam os mesmos 0,25%. Os demais eleitores não escolheram nenhum (4,70%), não souberam (11,14%), e não opinaram (2,48%).

No primeiro cenário estimulado, novamente a diferença é pequena entre os três primeiros colocados: Fernando Gomes com 22,15%, Capitão Azevedo com 21,53% e Augustro Castro com 21,04%. Os outros candidatos são Dr. Mangabeira que soma 7,18%, Geraldo Simões com 5,57%, Isaac Nery e seus 3,47%, Charliane Souza tem 2,35%, Professor Max 0,74%, Edmilton Carneiro 0,37%, e por fim Pedro Eliodoro com 0,25%. Alfredo Melo não pontuou. Os demais eleitores não escolheram nenhum (4,70%), não souberam (9,41%) ou não opinaram (1,24%).

Na segunda situação estimulada, o nome do candidato à reeleição, Fernando Gomes, é suprimido. O candidato teve o registro de candidatura indeferido por ter sido barrado pela Lei da Ficha Limpa porque foi condenado em segunda instância em um processo que remete a fatos de outra gestão dele, entre 1997 e 2000. No caso em questão, ele é acusado de irregularidades na contratação de funcionários para o serviço de Zona Azul.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

No levantamento sobre a avaliação da população de Itabuna sobre a gestão do tual prefeito Fernando Gomes, a maioria classificou como regular (33,91%).

Para 28,09% é “péssima” e 11,26% acham “ruim”.

Os que avaliam positivamente são 19,80 que consideram a administração de Gomes “boa”, e 6,93% que acham ótima.

O levantamento do Bahia Notícias com a Séculus Análise e Pesquisa fez 800 entrevistas, entre os dias 4 e 6 de novembro de 2020. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3,46 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.