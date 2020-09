Plano de Ação busca ampliar cobertura vacinal em Itabuna

A Secretaria de Saúde de Itabuna elaborou um Plano de Ação contendo uma série de propostas para aumento das coberturas das vacinas no município. Com o objetivo de sensibilizar profissionais de saúde e o público em geral sobre a importância de não adiar a vacinação, foi lançada a campanha “VACINAÇÃO EM DIA, MESMO NA PANDEMIA DA COVID”.

Assinada pela Coordenação de Imunização em parceria com o Departamento de Atenção Básica e o apoio da Vigilância em Saúde, a ação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 19 anos. De acordo com a SMS, o foco do projeto será realizar a atualização do calendário vacinal e inserção desses registros no banco de dados do novo módulo eSUS imunização, conforme Nota Informativa de 07 julho de 2020.

Cronograma de ações

Ao todo, 17 ações foram propostas no sentido de colocar em prática o referido plano. Elas envolvem desde questões mais técnicas até medidas como avaliação das Coberturas Vacinais, a fim de alcançar as metas preconizadas. Além disso, haverá divulgação através dos meios de comunicação e redes sociais sobre a importância da vacinação e adesão à iniciativa.

A execução das ações do 1º módulo começarão amanhã (15), indo até o dia 21. O segundo tem previsão de iniciar em 22/09 e terminar 28/09. Já o terceiro vai de 29/09 a 05/10 e o quarto de 06 a 13/10.

Este planejamento conta com a parceria do Departamento de Atenção Básica, Coordenação de Saúde da Criança e Adolescente, Coordenação de PACS, Departamento de Vigilância em Saúde, Departamento de Comunicação, Coordenação de Saúde Mental e Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde.